Robert Downey Jr. Marvel evrenine geri dönüyor!
Canlandırdığı "Iron Man" karakteriyle akıllarda yer eden Robert Downey Jr. Doctor Doom rolüyle Marvel Sinema Evreni'ne geri döneceğini açıkladı.
"Sherlock", "Zodiac" ve "Yenilmezler" gibi filmlerle tanınan ABD'li ünlü oyuncu Robert Downey Jr. Marvel Sinema Evreninde canlandırdığı "Iron Man" karakteriyle dünya çapında büyük bir hayran kitlesi kazandı.
Son olarak Avengers: End Game filminde rol alan oyuncu, San Diego'da düzenlenen Comic-Con'da hayranlarına sürpriz yaptı.