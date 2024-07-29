Robert Downey Jr. Marvel evrenine geri dönüyor!

Canlandırdığı "Iron Man" karakteriyle akıllarda yer eden Robert Downey Jr. Doctor Doom rolüyle Marvel Sinema Evreni'ne geri döneceğini açıkladı.

Robert Downey Jr. Marvel evrenine geri dönüyor! - 1

"Sherlock", "Zodiac" ve "Yenilmezler" gibi filmlerle tanınan ABD'li ünlü oyuncu Robert Downey Jr. Marvel Sinema Evreninde canlandırdığı "Iron Man" karakteriyle dünya çapında büyük bir hayran kitlesi kazandı.

Son olarak Avengers: End Game filminde rol alan oyuncu, San Diego'da düzenlenen Comic-Con'da hayranlarına sürpriz yaptı.

N-LIFE HABERLERİ

Robert Downey Jr. Marvel evrenine geri dönüyor! - 2

Etkinliğe katılan oyuncu maskesini çıkardı ve yeni Avengers filminde rol alacağını açıkladı. Amerikalı oyuncu Marvel'in kötü karakterlerinden biri olan Doctor Doom'u canlandıracak.

Filmin adı ise Avengers: Doomsday olacak. Russo Kardeşler ise yine yönetmen koltuğunda oturacak.

Robert Downey Jr. Marvel evrenine geri dönüyor! - 3

Downey son röportajlarında Marvel'a geri dönmeye açık olduğunu söylese de hayranlar onun Iron Man/Tony Stark olarak geri döneceğini düşünmüştü.

Downey'nin kötü adam Victor von Doom olarak geri dönüşünü ise hiçkimse beklemiyordu.

Robert Downey Jr. Marvel evrenine geri dönüyor! - 4

Downey, Tony Stark rolünü ilk kez Marvel Sinematik Evreni'nin ilk bölümü olan 2008 yapımı "Iron Man" filminde canlandırdı.

Sonraki 11 yıl boyunca Downey, "Iron Man 2", "Iron Man 3", "The Incredible Hulk", "The Avengers", "Captian America: Civil War", "Avengers: Age of Ultron", "Spider-Man: Homecoming", "Avengers: Infinity War" ve "Avengers: Endgame" dahil olmak üzere 10 Marvel filminde rolünü tekrarladı.

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