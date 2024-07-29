Robert Downey Jr. Marvel evrenine geri dönüyor!

Etkinliğe katılan oyuncu maskesini çıkardı ve yeni Avengers filminde rol alacağını açıkladı. Amerikalı oyuncu Marvel'in kötü karakterlerinden biri olan Doctor Doom'u canlandıracak.

Filmin adı ise Avengers: Doomsday olacak. Russo Kardeşler ise yine yönetmen koltuğunda oturacak.