Robert Downey Jr.: Oppenheimer'ın senaryosunu kırmızı kağıda basılmıştı

Robert Downey Jr. 21 Temmuz'da vizyona girecek olan Christopher Nolan imzalı "Oppenheimer" filminin senaryosunun kırmızı kağıda basıldığını ve sayfaları ilk kez okurken baş döndürücü bir deneyim yarattığını söyledi.

Robert Downey Jr.: Oppenheimer'ın senaryosunu kırmızı kağıda basılmıştı - 1

Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın hayatına odaklanan Christopher Nolan filmi "Oppenheimer" 21 Temmuz'da izleyiciyle buluşacak. Filmin başrol oyuncularından Robert Downey Jr. filmin senaryosunun basımıyla alakalı konuştu.

N-LIFE HABERLERİ

Robert Downey Jr.: Oppenheimer'ın senaryosunu kırmızı kağıda basılmıştı - 2

"SENARYO KIRMIZI KAĞIDA SİYAH RENKLE BASILMIŞTI"

Entertainment Weekly'ye röportaj veren ünlü isim, "Şikayet etmek istemiyorum ama kırmızı kağıda siyah renkle basılmıştı, en iyi ihtimalle biraz zorlu" dedi.

Robert Downey Jr.: Oppenheimer'ın senaryosunu kırmızı kağıda basılmıştı - 3

"HİPNOTİZE OLMAK GİBİ"

Filmde ABD Atom Enerjisi Komisyonu'nun kurucu üyesi "Lewis Strauss"u canlandıran Robert Downey Jr.,  sözlerine, "Sanırım okur okumaz unutmanızı sağlayan bir şey var. O renklerin ne olduğunu bilmiyorum. Sanki hipnotize olmak gibi" diye devam etti.

Robert Downey Jr.: Oppenheimer'ın senaryosunu kırmızı kağıda basılmıştı - 4

"KARİYERİMİN EN İYİ FİLMİ"

Öte yandan "Sherlock", "Zodiac" ve "Yenilmezler" gibi filmlerle tanınan ABD'li ünlü oyuncu Robert Downey Jr., "Sadece açıkça söyleyeceğim: Bu şimdiye kadar oynadığım en iyi film" ifadelerini kullanmıştı.

Robert Downey Jr.: Oppenheimer'ın senaryosunu kırmızı kağıda basılmıştı - 5

Film, Kai Bird ile Martin J. Sherwin’in yazdığı Pulitzer ödüllü "American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer" adlı kitabına dayanıyor.

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