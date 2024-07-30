Robert Downey Jr. yeni Marvel filminden servet kazanacak
Canlandırdığı "Iron Man" karakteriyle akıllarda yer eden Robert Downey Jr.'ın yeni Marvel filmindeki rolünden ne kadar kazanacağı ortaya çıktı.
"Sherlock", "Zodiac" ve "Yenilmezler" gibi filmlerle tanınan ABD'li ünlü oyuncu Robert Downey Jr. Marvel Sinema Evreninde canlandırdığı "Iron Man" karakteriyle dünya çapında büyük bir hayran kitlesi kazandı. Son olarak Avengers: End Game filminde rol alan oyuncu, San Diego'da düzenlenen Comic-Con'da hayranlarına sürpriz yaptı.
FARKLI BİR ROLÜ CANLANDIRAAK
Etkinliğe katılan oyuncu maskesini çıkardı ve yeni Avengers filminde rol alacağını açıkladı. Amerikalı oyuncu Marvel'in kötü karakterlerinden biri olan Doctor Doom'u canlandıracak. Filmin adı ise Avengers: Doomsday olacak.
Russo Kardeşler ise yine yönetmen koltuğunda oturacak.