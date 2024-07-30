Robert Downey Jr. yeni Marvel filminden servet kazanacak

Canlandırdığı "Iron Man" karakteriyle akıllarda yer eden Robert Downey Jr.'ın yeni Marvel filmindeki rolünden ne kadar kazanacağı ortaya çıktı.

Robert Downey Jr. yeni Marvel filminden servet kazanacak - 1

"Sherlock", "Zodiac" ve "Yenilmezler" gibi filmlerle tanınan ABD'li ünlü oyuncu Robert Downey Jr. Marvel Sinema Evreninde canlandırdığı "Iron Man" karakteriyle dünya çapında büyük bir hayran kitlesi kazandı. Son olarak Avengers: End Game filminde rol alan oyuncu, San Diego'da düzenlenen Comic-Con'da hayranlarına sürpriz yaptı.

FARKLI BİR ROLÜ CANLANDIRAAK

Etkinliğe katılan oyuncu maskesini çıkardı ve yeni Avengers filminde rol alacağını açıkladı. Amerikalı oyuncu Marvel'in kötü karakterlerinden biri olan Doctor Doom'u canlandıracak. Filmin adı ise Avengers: Doomsday olacak.

Russo Kardeşler ise yine yönetmen koltuğunda oturacak.

N-LIFE HABERLERİ

Robert Downey Jr. yeni Marvel filminden servet kazanacak - 2

NE KADAR KAZANACAK?

Filmin yönetmenleri Russo kardeşlerin toplamda 80 milyon dolar kazanacağı belirtildi.

Tony Stark rolüyle Marvel evreninde çığır açan yıldızın yeni filmden ne kadar kazanacağı ise merak konusu oldu.

Variety'nin haberine göre, aktör Marvel Sinema Evreni'nin en çok kazanan oyuncusu olacak. Tüm Marvel filmlerinden toplamda 500-600 milyon dolar kazandığı tahmin edilen yıldızın Avengers: Doomsday filminden ne kadar kazanacağı net bir çekilde açıklanmasa da oyuncunun 80 milyon dolardan çok daha fazla kazanacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Robert Downey Jr. yeni Marvel filminden servet kazanacak - 3

GERİ DÖNMEYECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Downey son röportajlarında Marvel'a geri dönmeye açık olduğunu söylese de hayranlar onun Iron Man/Tony Stark olarak geri döneceğini düşünmüştü. Downey'nin kötü adam Victor von Doom olarak geri dönüşünü ise hiçkimse beklemiyordu.

Robert Downey Jr. yeni Marvel filminden servet kazanacak - 4

Downey, Tony Stark rolünü ilk kez Marvel Sinematik Evreni'nin ilk bölümü olan 2008 yapımı "Iron Man" filminde canlandırdı.

Sonraki 11 yıl boyunca Downey, "Iron Man 2", "Iron Man 3", "The Incredible Hulk", "The Avengers", "Captian America: Civil War", "Avengers: Age of Ultron", "Spider-Man: Homecoming", "Avengers: Infinity War" ve "Avengers: Endgame" dahil olmak üzere 10 Marvel filminde rolünü tekrarladı.

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