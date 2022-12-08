Robert Downey Jr'dan Quentin Tarantino'ya Marvel yanıtı

Quentin Tarantino süper kahraman filmlerini hedef alarak, "Bu oyuncuların belli rolleri oynayarak ünlü olması, Hollywood'un Marvel'laşmasının bir parçası. Bu kişiler film yıldızı değil. Değil mi? Yıldız olan Kaptan Amerika ya da Thor. Bunu ilk söyleyen ben değilim. Daha önce milyon kez söylenmiştir. Ama durum böyle, franchise karakterleri yıldıza dönüşüyor" demişti.

Tarantino bu filmlerde rol alan oyuncuları eleştirmediğini belirterek "Bu, Hollywood filmlerinin Marvel'laşmasının sonuçlarından biri" diye eklemişti.