Rock and Roll’un en iyileri için adaylar belli oldu

Bu listeye aday gösterilebilmek için sanatçıların ya da müzik gruplarının ilk albümlerini en az 25 yıl önce piyasaya sürmüş olması zorunluluğu bulunuyor.

Resmi verilere göre; bu yıl Missy Elliott ve The White Stripes’ın aday olmaya hak kazandıkları ilk yıl oldu.