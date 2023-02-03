Rock and Roll’un en iyileri için adaylar belli oldu

2023 yılında müzik dünyasının en prestijli nişanı olarak gösterilen Rock and Roll Hall of Fame’e girmeye aday olan müzisyenler ve müzik grupları resmi olarak açıklandı.
Bu yıl 14 müzisyen ve müzik grubu aday gösterilirken bunlar ise şu şekilde sıralandı:
Bu listede yer alan Sheryl Crow, Missy Elliott, Joy Division/New Order, Cyndi Lauper, George Michael, Willie Nelson, The White Stripes ve Warren Zevon ilk kez aday gösterildi.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Rock and Roll Hall of Fame Derneği’nin başkanı John Sykes, “Bu liste çok çeşitli sanatçı ve müzikleri bir araya getiriyor. Bu listedeki bütün sanatçılar nesilleri ve sayısız insanı etkileyen ve peşinden götüren seslerini yaratmayı başarmış isimler” dedi.
Bu listeye aday gösterilebilmek için sanatçıların ya da müzik gruplarının ilk albümlerini en az 25 yıl önce piyasaya sürmüş olması zorunluluğu bulunuyor.
Resmi verilere göre; bu yıl Missy Elliott ve The White Stripes’ın aday olmaya hak kazandıkları ilk yıl oldu.
Hayranlar, 28 Nisan’a kadar oylama yapabilecek ve Mayıs ayında listeye girmeye hak kazananlar açıklanacak. Resmi tören ise sonbaharda yapılacak.