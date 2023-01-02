Rolling Stone tüm zamanların en iyi şarkıcılarını açıkladı

Rolling Stone tarafından 2008'deki listede tanınmış müzisyenlere ve 1960'lar-1970'lerin klasik rock şarkıcılarına odaklanılmıştı. Ancak yeni listede son 100 yılın popüler müziklerine odaklanıldı.

Okuyuculardan "Bunun 'En İyi Sesler Listesi' değil, 'En İyi Şarkıcılar listesi' olduğunu akıllarında tutmaları istenildi. İşte listedeki ilk 10 isim...