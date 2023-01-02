Rolling Stone tüm zamanların en iyi şarkıcılarını açıkladı

Amerika Birleşik Devletleri merkezli popüler kültür dergisi Rolling Stone, 2008'de yayınladığı 'Tüm zamanların en iyi şarkıcıları' listesini güncelledi. Celine Dion, Ozzy Osbourne ve Kurt Cobain'in listede olmaması eleştirildi.

Rolling Stone tüm zamanların en iyi şarkıcılarını açıkladı - 1

Rolling Stone tarafından 2008'deki listede tanınmış müzisyenlere ve 1960'lar-1970'lerin klasik rock şarkıcılarına odaklanılmıştı. Ancak yeni listede son 100 yılın popüler müziklerine odaklanıldı.

Okuyuculardan "Bunun 'En İyi Sesler Listesi' değil, 'En İyi Şarkıcılar listesi' olduğunu akıllarında tutmaları istenildi. İşte listedeki ilk 10 isim...

Rolling Stone tüm zamanların en iyi şarkıcılarını açıkladı - 2

10. Al Green

Rolling Stone tüm zamanların en iyi şarkıcılarını açıkladı - 3

9. Otis Redding

Rolling Stone tüm zamanların en iyi şarkıcılarını açıkladı - 4

8. Beyonce

Rolling Stone tüm zamanların en iyi şarkıcılarını açıkladı - 5

7. Stevie Wonder

Rolling Stone tüm zamanların en iyi şarkıcılarını açıkladı - 6

6. Ray Charles

Rolling Stone tüm zamanların en iyi şarkıcılarını açıkladı - 7

5. Mariah Carey

Rolling Stone tüm zamanların en iyi şarkıcılarını açıkladı - 8

4. Billie Holiday

Rolling Stone tüm zamanların en iyi şarkıcılarını açıkladı - 9

3. Sam Cooke

Rolling Stone tüm zamanların en iyi şarkıcılarını açıkladı - 10

2. Whitney Houston

Rolling Stone tüm zamanların en iyi şarkıcılarını açıkladı - 11

1. Aretha Franklin

Aretha Franklin, listenin başında yer alıyor. Dergi, sesini 'Doğanın gücü' olarak tanımladı.

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