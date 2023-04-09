Rolling Stones ve Billy Idol'ın bas gitaristi John Regan hayatını kaybetti

Müzik hayatı boyunca "The Rolling Stones" grubu başta olmak üzere Billy Idol, David Bowie, Peter Frampton ve Ace Frehley gibi isimlerle çalışan bas gitarist John Regan, 71 yaşında hayatını kaybetti. Regan'ın ölüm nedeni hakkında bir açıklama yapılmadı. Sanatçının dostları ve hayranları sosyal medyada başsağlığı dileklerini paylaştı.

Rolling Stones ve Billy Idol'ın bas gitaristi John Regan hayatını kaybetti - 1

Efsanevi gitarist John Regan, 71 yaşında hayatını kaybetti. Müzisyenin eşi Cathy Merring-Regan, eşinin New York'taki evinde yaşamını yitirdiğini aktardı.

N-LIFE HABERLERİ

Rolling Stones ve Billy Idol'ın bas gitaristi John Regan hayatını kaybetti - 2

Müzisyen Peter Frampton ise sosyal medya hesabında, "En yakın arkadaşlarımdan birini kaybettim. Kişiliği ve iyi bir gitarist olmasıyla hayatıma değer kattı." açıklamasında bulundu.

Rolling Stones ve Billy Idol'ın bas gitaristi John Regan hayatını kaybetti - 3

JOHN REGAN HAKKINDA

Hayatı boyunca çok sayıda müzisyenle çalışan John Regan, gitarist Ace Frehley'in kurduğu "Frehley's Comet" grubundaki performansıyla tanındı.

Rolling Stones ve Billy Idol'ın bas gitaristi John Regan hayatını kaybetti - 4

Frehley ile 1990'a kadar beraber çalışan Regan, kariyeri boyunca John Waite, Stephen Stills, Dave Edmunds, Robin Trower, Billy Idol, David Bowie ve David Lee Roth'un belli dönemlerde bas gitaristliğini yaptı.

Rolling Stones ve Billy Idol'ın bas gitaristi John Regan hayatını kaybetti - 5

Regan ayrıca "The Rolling Stones" ve "Scandal" gruplarıyla da çalıştı.

Rolling Stones ve Billy Idol'ın bas gitaristi John Regan hayatını kaybetti - 6
Rolling Stones ve Billy Idol'ın bas gitaristi John Regan hayatını kaybetti - 7
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