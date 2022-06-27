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Rolling Stones'un 60'ıncı yıl konserini Londra'da 65 bin kişi izledi

Haberler - NTV | 27.06.2022 - 13:11 - Son Güncelleme : 27.06.2022 - 13:19

Efsanevi rock grubu Rolling Stones, 60. yılında Londra’da konser verdi. Mick Jagger'ın solisti olduğu grubu 65 bin kişi izledi.

Rolling Stones'un 60'ıncı yıl konserini Londra'da 65 bin kişi izledi - 1

İngiliz rock grubu Rolling Stones, 60. yılında Londra’da çok özel bir konser düzenledi.

Rolling Stones'un 60'ıncı yıl konserini Londra'da 65 bin kişi izledi - 2

65 BİN KİŞİ İZLEDİ

Londra’daki ünlü Hyde Park’ta düzenlenen konseri 65 bin Rolling Stones hayranı izledi.

Rolling Stones'un 60'ıncı yıl konserini Londra'da 65 bin kişi izledi - 3

ERTELEMEK ZORUNDA KALDI

Grubun solisti Mick Jagger, iki hafta önce COVID-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Rolling Stones, virüs nedeniyle İsviçre konserini iptal etmek, Amsterdam ayağını ise ertelemek zorunda kalmıştı.

Rolling Stones'un 60'ıncı yıl konserini Londra'da 65 bin kişi izledi - 4

Rolling Stones, en ses getiren açık hava konserlerinden birini, 53 yıl önce Hyde Park'ta vermişti. 1969'da, gitarist Brian Jones'un ölümünden iki gün sonra sahne alan grubu 250 bin kişi izlemişti.

Rolling Stones'un 60'ıncı yıl konserini Londra'da 65 bin kişi izledi - 5

YAZ KONSERLERİ DEVAM EDECEK

60 yıl önce Londra’da kurulan Rolling Stones, bu yaz Avrupa'da sekiz konser daha verecek. 3 Temmuz'da yeniden Londra'da sahne alacak grup, Avrupa turnesini, 3 Ağustos Berlin konseriyle tamamlayacak.

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