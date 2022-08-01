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Roma'daki ünlü film stüdyolarında yangın

Haberler - Anadolu Ajansı | 01.08.2022 - 23:08

Roma'daki ünlü film stüdyosu Cinecitta'da yangın çıktı. Yangında "Rönesans Floransası" ve "Assisi" setleri kullanılamaz hale geldi.

Roma'daki ünlü film stüdyolarında yangın - 1

İtalya'nın başkenti 'daki film stüdyoları Cinecitta'nın bir kısmında yangın çıktı.

Roma'daki ünlü film stüdyolarında yangın - 2

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Roma'daki ünlü film stüdyosu Cinecitta'da öğleden sonra, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Roma'daki ünlü film stüdyolarında yangın - 3

Yangında "Rönesans Floransası" ve "Assisi" setleri kullanılamaz hale gelirken, "Biri Bizi Gözetliyor" gibi bazı bilindik televizyon yapımlarının da çekildiği stüdyoların bir kısmında hasar oluştu.

Roma'daki ünlü film stüdyolarında yangın - 4

İtfaiye ekipleri, yangını akşam saatlerinde kontrol altına aldı.

Roma'daki ünlü film stüdyolarında yangın - 5

Yangında yaralanan olmazken, duman şehrin farklı kesimlerinden görüldü.

Roma'daki ünlü film stüdyolarında yangın - 6

Basında yer alan haberlerde, Roma ve çevresinde bu yıl çıkan yangın sayılarında önemli ölçüde artış olduğu belirtildi.

Roma'daki ünlü film stüdyolarında yangın - 7

Başkentte bu kadar sık yangın çıkmasının sebepleri arasında aşırı sıcakların yanı sıra bazı mafya oluşumlarının ormanlık arazileri kundakladığı şüphesi de yer alıyor. Bazı yangınlara ilişkin adli makamların soruşturmaları sürüyor.

Roma'daki ünlü film stüdyolarında yangın - 8
Roma'daki ünlü film stüdyolarında yangın - 9
Roma'daki ünlü film stüdyolarında yangın - 10
Roma'daki ünlü film stüdyolarında yangın - 11
Roma'daki ünlü film stüdyolarında yangın - 12

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