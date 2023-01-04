Romeo ve Juliet oyuncuları 54 yıl sonra yapım şirketine cinsel istismar davası açtı

Romeo ve Juliet'in 1968 uyarlamasının iki başrol oyuncusu, filmdeki çıplak bir sahne nedeniyle Paramount'a çocuk istismarından dava açtı.
Olivia Hussey ve Leonard Whiting, stüdyoyu Franco Zeffirelli uyarlamasındaki çıplak sahnede cinsel istismarla suçladı. Yapım sırasında Hussey 15 ve Whiting 16 yaşındaydı.
İki oyuncu, yönetmen Franco Zeffirelli'nin onlara yatak odası sahnesinde çıplaklık olmayacağını ve ten rengi eşyaların giyileceğini söylediğini ancak daha sonra çıplak oynamaları için "yoksa filmin başarısız olacağı" şeklinde ısrar ettiğini iddia etti. Zeffirelli 2019'da hayatını kaybetti.
Oyuncuların şikayeti, ikilinin o zamandan bu yana geçen yıllarda “zihinsel ıstırap ve duygusal sıkıntı” çektiğini ve iş fırsatlarını kaybettiğini içeriyor. Oyuncular, zararlarının 500 milyon doları aştığı iddiasında bulundu.
Oyuncuların mejaneri Tony Marinozzi, çocuk yaştaki aktörlere filmin çekildiği dönemde farklı vaat verilip baöbaşka bir çekim gerçekleştirildiğini söyleyerek, “Franco’ya güvendiler. Franco onları arkadaşıydı. Başa şansları yoktu. O zaman #MeToo da yoktu” diye konuştu. Me Too, yerel ve uluslararası isimlerle ortaya çıkan cinsel taciz ve cinsel saldırıya karşı bir hareket olarak çıktı. Hareket, özellikle iş yerinde cinsel saldırı ve tacizin yaygın olduğunu gösterme çabasıyla, Ekim 2017’de sosyal medyada yayılmaya başladı.
Oyuncuların avukatı Solomon Gresen, “60’lı yıllarda onlara ne yapıldığını anlayamayacak kadar genç ve savunmasız çocuklardı,. Birdenbire hiç ummadıkları bir düzeyde ünlü oldular ve üstelik nasıl baş edeceklerini bilemedikleri bir şekilde istismar edildiler.”
Şimdi 71 yaşında olan Olivia Hussey, 2018 yılında Guardian gazetesine verdği röportajda, “Juliet oynamayı sevdim. Sevmediğim kısmı tüm halka ilişkiler çalışmasıydı. Çok yorucuydu” demişti. Ayrıca yönetmen Zeffirelli'nin kendisine hayatının karşılıksız aşkı olduğunu itiraf ettiğini iddia etmişti.
Romeo ve Juliet, gösterildiği dönemde seyirciden büyük ilgi görmüş ve dört Oscar adaylığından ikisini kazanmıştı. Filme 1969 yılı Oscar töreninde En İyi Film ve En İyi Kostüm Tasarımı ödülleri verilmişti.