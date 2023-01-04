Romeo ve Juliet oyuncuları 54 yıl sonra yapım şirketine cinsel istismar davası açtı

İki oyuncu, yönetmen Franco Zeffirelli'nin onlara yatak odası sahnesinde çıplaklık olmayacağını ve ten rengi eşyaların giyileceğini söylediğini ancak daha sonra çıplak oynamaları için "yoksa filmin başarısız olacağı" şeklinde ısrar ettiğini iddia etti. Zeffirelli 2019'da hayatını kaybetti.

Oyuncuların şikayeti, ikilinin o zamandan bu yana geçen yıllarda “zihinsel ıstırap ve duygusal sıkıntı” çektiğini ve iş fırsatlarını kaybettiğini içeriyor. Oyuncular, zararlarının 500 milyon doları aştığı iddiasında bulundu.