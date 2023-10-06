RS Sanat Alanı "Zihni Manzaralar" sergisi ile 7 Ekim’de açılıyor

"DOĞANIN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜNE DİKKAT ÇEKMEK İSTİYORUZ"

RS Sanat Alanı Kurucusu Filiz Yılmaz, Zihni Manzaralar sergisi ile doğanın iyileştirici gücüne ve doğa ile insan arasındaki ilişkiye dikkat çekmek istediklerini söylüyor.

Sanatın da tıpkı doğa gibi iyileştirici bir güce sahip olduğunu ifade eden Filiz Yılmaz, “Sanat ve doğa birbirinin içinde iki gizli kavram gibidir. RS Sanat Alanı'nın Zihni Manzaralar başlıklı sergisinde doğa ile şehrin sanat ve toplum açısından anlamını inceleyen dokuz çağdaş sanatçının yer almasının nedeni de budur. Zihni Manzaralar sergisiyle, doğanın büyülü ve manevi yönlerinin yanı sıra doğaya ve onun şehirdeki kültürel formlarına dair çeşitli fikirleri ortaya koyan eserleri sanat severlerle buluşturacağımız için çok heyecanlıyız” diye konuştu.