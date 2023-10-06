RS Sanat Alanı "Zihni Manzaralar" sergisi ile 7 Ekim’de açılıyor
DAP Holding’in sanata ve sanatçıya verdiği destekle kurulan RS Sanat Alanı’nın ikinci sergisi "Zihni Manzaralar" Marcus Graf küratörlüğünde sanat severlerle buluşacak. DAP Holding’in desteğiyle gerçekleştirilen, sanat ve toplum için doğa ve şehrin anlamını gözden geçiren sergi dokuz güncel sanatçının eserlerine ev sahipliği yapacak.
DAP Holding’in desteğiyle sanata ve sanatçıya destek olmak ve sanatın ulaşılabilirliğine katkı sağlamak amacıyla Filiz Yılmaz tarafından Nisan 2023’te Koşuyolu’nda kurulan RS Sanat Alanı İstanbul’un Anadolu Yakası’nı sanatla buluşturmaya devam ediyor.
RS Sanat Alanı’nın dokuz önemli güncel sanatçıyı bir araya getiren ikinci sergisi Zihni Manzaralar Marcus Graf küratörlüğünde 7 Ekim’de ziyarete açılıyor.