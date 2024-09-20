Ruhi Su ölüm yıldönümünde anılıyor: Ruhi Su kimdir, ne zaman öldü?

Halk müziği sanatçısı, besteci ve şair Ruhi Su'nun vefatının üzerinden 39 yıl geçti.



Tam adı Mehmet Ruhi Su olan sanatçı 1912'de Van'da dünyaya geldi. Babasını Birinci Dünya Savaşı sırasında, annesini de bundan kısa süre sonra kaybeden Su, 10 yaşına kadar yoksul bir ailenin yanında yaşadı.



Müzik öğretmeni Mehmet Tahir'in okula keman aldırması üzerine İlkokul 4. sınıfta keman çalmaya başlayan sanatçı, 1925'te İstanbul'a gelerek askeri okula kayıt oldu.



Ruhi Su, askerlik yapmaya elverişli olmadığı gerekçesiyle okuldan ayrılarak, Adana Öğretmen Okulu'na geçti. Daha sonra yetenek sınavıyla Ankara Musiki Muallim Mektebi'ne giren sanatçı, 1934'te Soyadı Kanunu'yla "Su" soyadını aldı.



