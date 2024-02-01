Rus ressamdan "Büyük Manisa Yangını" panoraması

Antalya'da yaşayan 64 yaşındaki Rus asıllı ressam Alexander Samsonov, dünyanın dört bir yanındaki müzeler ve özel koleksiyonlar için hazırladığı eserlerle tanınıyor.



Yaklaşık 1,5 yıldır kentteki atölyesinde özel bir eser üzerinde çalışan Samsonov, 1922'de işgal altındaki Manisa'da Türk ordusu önünde geri çekilen Yunan askerlerince başlatılan ve 3 gün sürerek kentteki binaların yüzde 90'ının yanmasına, binlerce insanın da hayatını kaybetmesine neden olan yangını resmediyor.



Ön kısmında yağlı boya tablosuna 3 boyutlu bir görünüm kazandıran ses ve görsel efektleri içeren diorama (gerçek veya kurgu bir olayın ışık oyunlarının da yardımıyla üç boyutlu olarak modellenmesi) çalışmasının yer aldığı eser, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından inşası devam eden Manisa Kurtuluş Müzesi'nde sergilenecek.