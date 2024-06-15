Russel Crowe 17 Oscar ödüllü serideki rolü neden reddetti?

Oscar ödüllü oyuncu Russel Crowe, dünyaca ünlü Yüzükler Efendisi serisindeki önemli bir rolü reddetmesiyle ilgili konuştu.

Russel Crowe 17 Oscar ödüllü serideki rolü neden reddetti? - 1

Gladyatör filmleriyle En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını kazanan Avustralyalı oyuncu Russell Crowe, Yüzükler Efendisi serisindeki "Aragorn" rolünü reddetmesi hakkında konuştu.

Dünya çapında 2,9 milyar dolar hasılat elde eden seride "Aragorn" karakterini Viggo Mortensen canlandırmıştı. Peter Jackson imzalı seri hakkında konuşan Avustralyalı oyuncu, "Pişman değilim aslında" dedi.

N-LIFE HABERLERİ

Russel Crowe 17 Oscar ödüllü serideki rolü neden reddetti? - 2

Oscar'lı oyuncu "Bu kararı yönetmenin değil stüdyonun verdiğini hissettim. Peter Jackson'la telefonda konuştum ve Jackson, sizi bir projeye çekmeye çalışan yönetmenlerin size söylediği türden şeyler söylemiyordu. Ama aklında başka bir oyuncunun olduğu hissine kapıldım. Ve bu role evet deseydim, ona engel olmuş gibi hissedecektim" dedi.

Russel Crowe 17 Oscar ödüllü serideki rolü neden reddetti? - 3

Crowe, "Aynı yerden geliyoruz. Yani bu konuşmada diğer insanların duyamayacağı bir şeyler vardı - ikimiz de Yeni Zelandalıyız - kendi tarzında, olumsuz bir şey söylemedi, başka bir planı vardı. O yüzden bu konuyu hiç uzatmadım" diye ekledi.

Russel Crowe 17 Oscar ödüllü serideki rolü neden reddetti? - 4

YENİ FİLMLER YOLDA

Öte yandan, yeni Yüzükler Efendisi filmi geliyor.

Jackson yapımcılığını üstlenirken "Gollum"u canlandıran Andy Serkis yönetmen koltuğunda oturacak. "The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum" adlı filmin 2026'da vizyona girmesi bekleniyor.

Russel Crowe 17 Oscar ödüllü serideki rolü neden reddetti? - 5

Gişede 1 milyardan fazla hasılat eden Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü filmi, 11 Oscar kazanarak Titanik ve Ben-Hur ile en çok Oscar kazanan yapımlar listesinde.

Tüm dünyada hasılat rekoru kıran ve devam filmleriyle hayranlarından tam not alan Yüzüklerin Efendisi serisi 3 filmden oluşuyor:  Yüzük Kardeşliği (2001), İki Kule (2002) ve Kralın Dönüşü (2003) 

3 film toplamda 17 Oscar ödülü kazandı.

Russel Crowe 17 Oscar ödüllü serideki rolü neden reddetti? - 6

"BİRAZ RAHATSIZ OLDUM"

Öte yandan, Oscar'da En İyi Film dahil beş ödül kazanan 2000 yapımı Gladyatör filmi, Ridley Scott imzasıyla yeniden beyazperdeye dönüyor. Filmde "Maximus" karakterine hayat veren Russell Crowe, yeni Gladyatör filminde yer almamasıyla ilgili konuştu:

"Başka bir tane daha yapacakları gerçeğinden biraz rahatsız oldum çünkü ben filmde öldüm ve ne yapacakları konusunda hiçbir söz hakkım yok. Ama bazı şeyler duydum ve kendime 'Hayır, hayır, hayır, bu film o karakterin yolculuğuyla alakalı değil' dedim. Ama yeni film hakkında hiçbir şey söyleyemem, benim haddime değil."

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