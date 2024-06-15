Russel Crowe 17 Oscar ödüllü serideki rolü neden reddetti?

"BİRAZ RAHATSIZ OLDUM"

Öte yandan, Oscar'da En İyi Film dahil beş ödül kazanan 2000 yapımı Gladyatör filmi, Ridley Scott imzasıyla yeniden beyazperdeye dönüyor. Filmde "Maximus" karakterine hayat veren Russell Crowe, yeni Gladyatör filminde yer almamasıyla ilgili konuştu:



"Başka bir tane daha yapacakları gerçeğinden biraz rahatsız oldum çünkü ben filmde öldüm ve ne yapacakları konusunda hiçbir söz hakkım yok. Ama bazı şeyler duydum ve kendime 'Hayır, hayır, hayır, bu film o karakterin yolculuğuyla alakalı değil' dedim. Ama yeni film hakkında hiçbir şey söyleyemem, benim haddime değil."