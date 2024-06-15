Russel Crowe 17 Oscar ödüllü serideki rolü neden reddetti?
Oscar ödüllü oyuncu Russel Crowe, dünyaca ünlü Yüzükler Efendisi serisindeki önemli bir rolü reddetmesiyle ilgili konuştu.
Gladyatör filmleriyle En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını kazanan Avustralyalı oyuncu Russell Crowe, Yüzükler Efendisi serisindeki "Aragorn" rolünü reddetmesi hakkında konuştu.
Dünya çapında 2,9 milyar dolar hasılat elde eden seride "Aragorn" karakterini Viggo Mortensen canlandırmıştı. Peter Jackson imzalı seri hakkında konuşan Avustralyalı oyuncu, "Pişman değilim aslında" dedi.