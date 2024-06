Russel Crowe 17 Oscar ödüllü serideki rolü neden reddetti?

YENİ FİLMLER YOLDA

Öte yandan, yeni Yüzükler Efendisi filmi geliyor.

Jackson yapımcılığını üstlenirken "Gollum"u canlandıran Andy Serkis yönetmen koltuğunda oturacak. "The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum" adlı filmin 2026'da vizyona girmesi bekleniyor.