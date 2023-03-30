Russel Crowe Gladyatör'ün devam filmi hakkında ilk kez konuştu

Filmde Maximus karakterine hayat veren Avusturyalı oyuncu Russel Crowe, yeniden çekilecek Gladyatör filmiyle ilgili ilk kez konuştu. 58 yaşındaki oyuncu, katıldığı radyo programında "Bana bu konuyla ilgili henüz kimse gelmedi. Yeni filmde Maximus'un ölümünden çok uzak bir geleceği işleyecekler bu nedenle beni ilgilendiren bir konu yok gibi görünüyor" dedi.