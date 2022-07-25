Russel Crowe'dan Gladyatör göndermesi: Çocukları eski ofise götürdüm

Haberler - ntv.com.tr | 25.07.2022 - 17:01 - Son Güncelleme : 25.07.2022 - 17:14
İtalya’nın başkenti Roma’da tatil yapan ünlü oyuncu Russel Crowe, gittiği tarihi Kolezyum’da çocuklarıyla poz verdi.
Yaklaşık 22 yıl önce vizyona giren ve başrolünde yer aldığı Gladyatör filmine atıfta bulunan Avusturalyalı oyuncu, “Çocukları eski ofise götürdüm” diyerek sosyal medya hesabında paylaşım yaptı.
2000 yapımı Gladyatör filminde Romalı asker Maximus Decimus Meridius karakterini canlandırarak kariyerinin en başarılı yapımlarından birine imza atan oyuncu, "Neredeyim bilin bakalım?" diyerek çocuklarıyla fotoğrafını paylaştı.
Crowe'un eski eşi Danielle Spencer'dan Charles (18) ve Tennyson (16) adında iki çocuğu bulunuyor.
2001 Oscar ödüllerinde En İyi Erkek Oyuncu ödülülün sahibi olan oyuncu, 2020 yılında Today programına verdiği röportajda "Roma'ya gittim ve filmi tekrar izledim. Bu film benim hayatımı değiştirdi. Ama şimdi tekrar izleyince anladım ki bu film, tamamen yönetmenin eseri" diyerek yönetmen Ridley Scott'ın Akademi tarafından gözardı edildiğine vurguda bulunmuştu.
Oyuncu şu sıralar gişede iyi bir hasılata imza atan Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü filminde rol alıyor.