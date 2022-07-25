Russel Crowe'dan Gladyatör göndermesi: Çocukları eski ofise götürdüm

OSCAR KAZANDI

2001 Oscar ödüllerinde En İyi Erkek Oyuncu ödülülün sahibi olan oyuncu, 2020 yılında Today programına verdiği röportajda "Roma'ya gittim ve filmi tekrar izledim. Bu film benim hayatımı değiştirdi. Ama şimdi tekrar izleyince anladım ki bu film, tamamen yönetmenin eseri" diyerek yönetmen Ridley Scott'ın Akademi tarafından gözardı edildiğine vurguda bulunmuştu.