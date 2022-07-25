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Russel Crowe'dan Gladyatör göndermesi: Çocukları eski ofise götürdüm

Haberler - ntv.com.tr | 25.07.2022 - 17:01 - Son Güncelleme : 25.07.2022 - 17:14

Avusturalyalı oyuncu Russel Crowe, çocuklarını Roma’daki Kolezyum’a götürdü. “Çocukları eski ofise götürdüm” esprisi yapan oyuncu, başrolünde yer aldığı Gladyatör filmine göndermede bulundu.

Russel Crowe'dan Gladyatör göndermesi: Çocukları eski ofise götürdüm - 1

İtalya’nın başkenti Roma’da tatil yapan ünlü oyuncu Russel Crowe, gittiği tarihi Kolezyum’da çocuklarıyla poz verdi.

Russel Crowe'dan Gladyatör göndermesi: Çocukları eski ofise götürdüm - 2

“ÇOCUKLARI ESKİ OFİSE GÖTÜRDÜM”

Yaklaşık 22 yıl önce vizyona giren ve başrolünde yer aldığı Gladyatör filmine atıfta bulunan Avusturalyalı oyuncu, “Çocukları eski ofise götürdüm” diyerek sosyal medya hesabında paylaşım yaptı.

Russel Crowe'dan Gladyatör göndermesi: Çocukları eski ofise götürdüm - 3

2000 yapımı Gladyatör filminde Romalı asker Maximus Decimus Meridius karakterini canlandırarak kariyerinin en başarılı yapımlarından birine imza atan oyuncu, "Neredeyim bilin bakalım?" diyerek çocuklarıyla fotoğrafını paylaştı.

Russel Crowe'dan Gladyatör göndermesi: Çocukları eski ofise götürdüm - 4

Crowe'un eski eşi Danielle Spencer'dan Charles (18) ve Tennyson (16) adında iki çocuğu bulunuyor.

Russel Crowe'dan Gladyatör göndermesi: Çocukları eski ofise götürdüm - 5

OSCAR KAZANDI

2001 Oscar ödüllerinde En İyi Erkek Oyuncu ödülülün sahibi olan oyuncu, 2020 yılında Today programına verdiği röportajda "Roma'ya gittim ve filmi tekrar izledim. Bu film benim hayatımı değiştirdi. Ama şimdi tekrar izleyince anladım ki bu film, tamamen yönetmenin eseri" diyerek yönetmen Ridley Scott'ın Akademi tarafından gözardı edildiğine vurguda bulunmuştu.

Russel Crowe'dan Gladyatör göndermesi: Çocukları eski ofise götürdüm - 6

Oyuncu şu sıralar gişede iyi bir hasılata imza atan Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü filminde rol alıyor.

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