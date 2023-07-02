Russell Crowe: Filmde oynamasam da bana para ödemeleri gerekir
Yönetmen Ridley Scott, Gladyatör'ün devam filmi için başrol seçimini Paul Mescal'dan yana kullansa da ilk filmin ödüllü başrol oyuncusu Russell Crowe, "Bana para ödemeleri gerekir" diye konuştu. Ünlü yıldız, bu talebinin nedenini de açıkladı.
Avustralyalı aktör Russell Crowe, yeni "Gladyatör" filminde rol almıyor. Ancak Oscar'lı aktör, buna rağmen kendisine ödeme yapılmasını hak ettiğini söyledi.
Yönetmen Ridley Scott, Crowe'un Oscar ödüllü gişe rekorları kıran filminin uzun zamandır beklenen devam filminde, başrolü oynaması için Paul Mescal'ı seçti. Ancak Crowe da filmden esprili bir şekilde hak iddiasında bulundu.