Russell Crowe: Filmde oynamasam da bana para ödemeleri gerekir

"FİLME DÖNÜŞÜM İÇİN UMUTLANMAYIN"

Crowe, rol almadığı yeni film hakkında fikir sahibi de olmadığını belirterek, "Oyuncular hakkında hiçbir şey bilmiyorum, olay örgüsü hakkında hiçbir şey bilmiyorum" diye vurguladı.

Ünlü aktör ayrıca, "Filme dönüşüm için de umut beslemeyin. O dünyada ölüyüm ve toprağın altındayım. İşte bu kadar” dedi.