Russell Crowe: Filmde oynamasam da bana para ödemeleri gerekir

Yönetmen Ridley Scott, Gladyatör'ün devam filmi için başrol seçimini Paul Mescal'dan yana kullansa da ilk filmin ödüllü başrol oyuncusu Russell Crowe, "Bana para ödemeleri gerekir" diye konuştu. Ünlü yıldız, bu talebinin nedenini de açıkladı.

Russell Crowe: Filmde oynamasam da bana para ödemeleri gerekir - 1

Avustralyalı aktör Russell Crowe, yeni "Gladyatör" filminde rol almıyor. Ancak Oscar'lı aktör, buna rağmen kendisine ödeme yapılmasını hak ettiğini söyledi.

Yönetmen Ridley Scott, Crowe'un Oscar ödüllü gişe rekorları kıran filminin uzun zamandır beklenen devam filminde, başrolü oynaması için Paul Mescal'ı seçti. Ancak Crowe da filmden esprili bir şekilde hak iddiasında bulundu. 

N-LIFE HABERLERİ

Russell Crowe: Filmde oynamasam da bana para ödemeleri gerekir - 2

Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali'nde bir basın toplantısına katılan Crowe, Gladyatör'ün devam filmi hakkında konuştu ve film hakkında ne düşündüğünü açıkladı.

Ünlü oyuncu, röportajlarında "Gladyatör 2" hakkında çıkan soruların sıklığına bağlı olarak ödeme almayı hak ettiği konusunda esprili bir konuşma yaptı. Crowe, "Filmde yer almadığım halde bana sorulan sorular için para ödüyor olmalılar" dedi.

Russell Crowe: Filmde oynamasam da bana para ödemeleri gerekir - 3

"FİLME DÖNÜŞÜM İÇİN UMUTLANMAYIN"

Crowe, rol almadığı yeni film hakkında fikir sahibi de olmadığını belirterek, "Oyuncular hakkında hiçbir şey bilmiyorum, olay örgüsü hakkında hiçbir şey bilmiyorum" diye vurguladı.

Ünlü aktör ayrıca, "Filme dönüşüm için de umut beslemeyin. O dünyada ölüyüm ve toprağın altındayım. İşte bu kadar” dedi.

Russell Crowe: Filmde oynamasam da bana para ödemeleri gerekir - 4

Crowe, devam filmi hakkında hiçbir şey bilmese de, Ridley Scott'a güvendiğini ve iyi bir iş çıkarmasını beklediğini söyledi. Ünlü yıldız ayrıca filmdeki yeni nesil yıldızları biraz kıskandığını da itiraf etti.

Russell Crowe: Filmde oynamasam da bana para ödemeleri gerekir - 5

En İyi Film dahil beş dalda Oscar kazanan ve başrol oyuncusu Russell Crowe’a En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ını getiren "Gladyatör" filmi, 23 yıl sonra tekrar çekiliyor. Russel Crowe, ilk filmde Maximus karakterine hayat vermişti.

Russell Crowe: Filmde oynamasam da bana para ödemeleri gerekir - 6

General Maximus'un ölümünden 30 yıl sonrasını anlatacak olan ve 22 Kasım 2024'te vizyona girmesi planlanan "Gladyatör 2" filminin kadrosunda Paul Mescal, Denzel Washington ve Barry Keoghan yer alıyor.

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