Russell Crowe'dan "Gladyatör 2" itirafı: Hissettiğim tek şey biraz kıskançlık

Oscar'da En İyi Film dahil beş ödül kazanan 2000 yapımı "Gladyatör" filmi, Ridley Scott imzasıyla yeniden beyazperdeye dönüyor. Filmde "Maximus" karakterine hayat veren Russell Crowe, yeni filmle ilgili hislerini paylaştı.

Russell Crowe'dan "Gladyatör 2" itirafı: Hissettiğim tek şey biraz kıskançlık - 1

Usta yönetmen Ridley Scott, beş dalda Oscar kazanan ve başrol oyuncusu Russell Crowe’a En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ını kazandıran ünlü Gladyatör filmini 23 yıl sonra tekrar çekmeye hazırlanıyor.

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Russell Crowe'dan "Gladyatör 2" itirafı: Hissettiğim tek şey biraz kıskançlık - 2

İlk filmde Maximus karakterine hayat veren Avusturyalı oyuncu Russel Crowe, Gladyatör'ün 2'nci filmiyle ilgili hislerini paylaştı.

Russell Crowe'dan "Gladyatör 2" itirafı: Hissettiğim tek şey biraz kıskançlık - 3

KISKANDIĞINI SÖYLEDİ

Ünlü aktör, önceki gün Collider'a verdiği röportajda, filmi biraz kıskandığını söyledi.

Russell Crowe'dan "Gladyatör 2" itirafı: Hissettiğim tek şey biraz kıskançlık - 4

Crowe'a yeni filmde görmek istediği bir unsur olup olmadığı sorusu yöneltildi.

Avustralyalı yıldız, bu sorunun cevabını bilmediğini, iki filmin de yönetmeni Ridley Scott'ın aradan geçen sürede filmi daha iyi yapabilmek için gerekli hazırlıkları yaptığına emin olduğunu söyledi.

Russell Crowe'dan "Gladyatör 2" itirafı: Hissettiğim tek şey biraz kıskançlık - 5

Russell Crowe ardından "Bunun hakkında gerçekten hissettiğim tek şey biraz kıskançlık, anladın mı?" dedi.

Russell Crowe'dan "Gladyatör 2" itirafı: Hissettiğim tek şey biraz kıskançlık - 6

"GLADYATÖR FİLMİ HAYATIMI DEĞİŞTİRDİ"

Gladyatör'ün vizyona girdiği zaman genç olduğunu ve büyük bir deneyim kazandığını ifade eden Russell Crowe, "Bu gerçekten hayatımı değiştiren bir şey. İnsanların bana ve geçimimi sağlamak için yaptıklarıma bakışını değiştirdi" ifadelerini kullandı.

Russell Crowe'dan "Gladyatör 2" itirafı: Hissettiğim tek şey biraz kıskançlık - 7

"KALBİMDE ÖZEL BİR YERİ VAR"

Crowe, filmin yaklaşık 24 sene önce yapılmasına rağmen hâlâ izleyicilerin beğenisini kazandığını "Garanti ediyorum, bu gece dünyanın bir yerinde Gladyatör televizyonda yayımlanacak. Yaptığınız filmlerde her zaman bu kadar uzun ömürlü olmuyorsunuz. Bu yüzden açıkçası filmin kalbimde özel bir yeri var" diyerek savundu.

Russell Crowe'dan "Gladyatör 2" itirafı: Hissettiğim tek şey biraz kıskançlık - 8

Crowe, geçtiğimiz haftalarda katıldığı radyo programında filmde yer alıp almayacağıyla ilgili "Bana bu konuyla ilgili henüz kimse gelmedi. Yeni filmde Maximus'un ölümünden çok uzak bir geleceği işleyecekler bu nedenle beni ilgilendiren bir konu yok gibi görünüyor" demişti.

Russell Crowe'dan "Gladyatör 2" itirafı: Hissettiğim tek şey biraz kıskançlık - 9

2024'TE VİZYONA GİRMESİ BEKLENİYOR

General Maximus'un ölümünden 30 sene sonrasını anlatacak olan ve 22 Kasım 2024'te vizyona girmesi planlanan "Gladyatör 2" filminin kadrosunda; Paul Mescal, Denzel Washington ve Barry Keoghan yer alıyor.

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