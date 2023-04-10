Russell Crowe'dan "Gladyatör 2" itirafı: Hissettiğim tek şey biraz kıskançlık

Crowe, geçtiğimiz haftalarda katıldığı radyo programında filmde yer alıp almayacağıyla ilgili "Bana bu konuyla ilgili henüz kimse gelmedi. Yeni filmde Maximus'un ölümünden çok uzak bir geleceği işleyecekler bu nedenle beni ilgilendiren bir konu yok gibi görünüyor" demişti.