Russell Crowe'dan "Los Angeles Sırları" açıklaması: Stüdyo beni istemedi

Oscar ödüllü oyuncu Russell Crowe, son röportajında; 1997 yapımı Los Angeles Sırları'nda (L.A. Confidential) istenmediğini ancak setten ayrılmadığını açıkladı.

Russell Crowe'dan "Los Angeles Sırları" açıklaması: Stüdyo beni istemedi - 1

Son filmi "The Pope's Exorcist" (Şeytanın Düşmanı) filmi ile gündemden düşmeyen Russell Crowe, "Los Angeles Sırları" filmiyle ilgili itirafıyla şaşırttı.

N-LIFE HABERLERİ

Russell Crowe'dan "Los Angeles Sırları" açıklaması: Stüdyo beni istemedi - 2

Ünlü oyuncu, filmden ayrılması için yapım şirketi Warner Bros'un otel ve kiralık araba parasını yatırmadığını söyledi.

Russell Crowe'dan "Los Angeles Sırları" açıklaması: Stüdyo beni istemedi - 3

"BENİ O ROLDE İSTEMEDİLER"

Crowe, "Stüdyo benim o rolde olmamı istemedi. Sanırım filmde Sean Penn ya da Robert De Niro'yu falan istediler" dedi.

Russell Crowe'dan "Los Angeles Sırları" açıklaması: Stüdyo beni istemedi - 4

"4-5 GÜN ARKA MERDİVENDEN ÇIKTIM"

Ünlü isim, ayrılmadığını kabul ettirene kadar sete gitmeyi sürdürdüğünü "Sanırım 4-5 gün boyunca otelden sabahları arka merdivenden çıktım. Çünkü otel müdürü faturanın ne zaman ödeneceğini sormak için beni fuayede bekliyordu" sözleriyle anlattı.

Russell Crowe'dan "Los Angeles Sırları" açıklaması: Stüdyo beni istemedi - 5

Russell Crowe, "Durup 'İşe gitmiyorum' deseydim bunu beni filmden çıkarmak için kullanırlardı" diye konuştu.

Russell Crowe'dan "Los Angeles Sırları" açıklaması: Stüdyo beni istemedi - 6

9 DALDA OSCAR'A ADAY GÖSTERİLMİŞTİ

ABD'li yazar James Ellroy'un 1990 tarihli aynı adlı romanından uyarlanan "Los Angeles Sırları", 1950'lerde işlenen bir dizi cinayetle ilgili soruşturmayı konu alıyor.

9 dalda Oscar'a aday gösterilen filmde Crowe'un yanı sıra Kevin Spacey, David Strathairn, Kim Basinger, Danny DeVito ve James Cromwell gibi isimler rol alıyor. 

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