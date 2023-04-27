Russell Crowe'dan "Los Angeles Sırları" açıklaması: Stüdyo beni istemedi

Son filmi "The Pope's Exorcist" (Şeytanın Düşmanı) filmi ile gündemden düşmeyen Russell Crowe, "Los Angeles Sırları" filmiyle ilgili itirafıyla şaşırttı.
Ünlü oyuncu, filmden ayrılması için yapım şirketi Warner Bros'un otel ve kiralık araba parasını yatırmadığını söyledi.
Crowe, "Stüdyo benim o rolde olmamı istemedi. Sanırım filmde Sean Penn ya da Robert De Niro'yu falan istediler" dedi.
Ünlü isim, ayrılmadığını kabul ettirene kadar sete gitmeyi sürdürdüğünü "Sanırım 4-5 gün boyunca otelden sabahları arka merdivenden çıktım. Çünkü otel müdürü faturanın ne zaman ödeneceğini sormak için beni fuayede bekliyordu" sözleriyle anlattı.
Russell Crowe, "Durup 'İşe gitmiyorum' deseydim bunu beni filmden çıkarmak için kullanırlardı" diye konuştu.
ABD'li yazar James Ellroy'un 1990 tarihli aynı adlı romanından uyarlanan "Los Angeles Sırları", 1950'lerde işlenen bir dizi cinayetle ilgili soruşturmayı konu alıyor.
9 dalda Oscar'a aday gösterilen filmde Crowe'un yanı sıra Kevin Spacey, David Strathairn, Kim Basinger, Danny DeVito ve James Cromwell gibi isimler rol alıyor.