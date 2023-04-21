"Rust" filminin çekimleri tekrar başlıyor

Dünyaca ünlü aktör Alec Baldwin'in çekimler sırasında kullandığı silahla yanlışlıkla yönetmenin yaralanmasına ve görüntü yönetmeninin ölümüne sebep olduğu "Rust" filmi yeniden sete çıkıyor.

"Rust" filminin çekimleri tekrar başlıyor - 1

"Rust" adlı filmde hem başrol oynayan hem yapımcı olan Alec Baldwin, Ekim 2021'de ABD'nin New Mexico eyaletindeki sette kullandığı silahla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’in ölümüne neden olmuştu.

N-LIFE HABERLERİ

"Rust" filminin çekimleri tekrar başlıyor - 2

DERİN ÜZÜNTÜ DUYDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

Olay sonrası verdiği ilk röportajda tabancada gerçek mermi olduğunu bilmediğini, yaşananlardan dolayı derin üzüntü ve pişmanlık duyduğunu söyleyen Baldwin, "kasıtsız adam öldürme"den suçlanırken; "Rust Movie Productions" sözcüsünden yeni bir açıklama geldi.

"Rust" filminin çekimleri tekrar başlıyor - 3

ÇEKİMLER DEVAM EDECEK

Melina Spadone, yaptığı açıklamada çekimlerin perşembe günü Montana eyaletindeki 'Yellowstone Film Çiftliği'nde devam edeceğini duyurdu.

"Rust" filminin çekimleri tekrar başlıyor - 4

"SETTE SİLAH YASAK"

"Rust Movie Productions" sözcüsü, "Setteki güvenlik görevlileri her türlü çalışan silah veya mühimmat kullanımını yasaklayacak" dedi.

"Rust" filminin çekimleri tekrar başlıyor - 5

Ekim ayında Baldwin ve Hutchins'in eşinin vardığı anlaşma kapsamında, ölen görüntü yönetmeninin eşi filmin yapımcılığını üstlenecek. Yapılan açıklamada projeyi bitirmek için Baldwin'in de Souza'nın da sete döneceği belirtildi.

"Rust" filminin çekimleri tekrar başlıyor - 6

SUÇLU BULUNURSA NE KADAR CEZA ALIR?

“Kasıtsız adam öldürme” suçlaması, sanığın yasal ama tehlikeli bir şey yaparken ihmalkar veya tedbirsiz hareket etmesi sonucu meydana gelen ölüm olayını kapsıyor.

New Mexico yasalarına göre, "kasıtsız adam öldürme" suçlaması, 18 aya kadar hapis ve 5 bin dolar para cezasıyla sonuçlanabilen 4. derece suç kabul ediliyor.

Yasalar, bu suçun silahla işlenmesi durumunda zorunlu 5 yıl hapisle sonuçlanabilecek bir hükmü de içeriyor.

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