"Rust" filminin çekimleri tekrar başlıyor

"Rust" adlı filmde hem başrol oynayan hem yapımcı olan Alec Baldwin, Ekim 2021'de ABD'nin New Mexico eyaletindeki sette kullandığı silahla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’in ölümüne neden olmuştu.
Olay sonrası verdiği ilk röportajda tabancada gerçek mermi olduğunu bilmediğini, yaşananlardan dolayı derin üzüntü ve pişmanlık duyduğunu söyleyen Baldwin, "kasıtsız adam öldürme"den suçlanırken; "Rust Movie Productions" sözcüsünden yeni bir açıklama geldi.
Melina Spadone, yaptığı açıklamada çekimlerin perşembe günü Montana eyaletindeki 'Yellowstone Film Çiftliği'nde devam edeceğini duyurdu.
"Rust Movie Productions" sözcüsü, "Setteki güvenlik görevlileri her türlü çalışan silah veya mühimmat kullanımını yasaklayacak" dedi.
Ekim ayında Baldwin ve Hutchins'in eşinin vardığı anlaşma kapsamında, ölen görüntü yönetmeninin eşi filmin yapımcılığını üstlenecek. Yapılan açıklamada projeyi bitirmek için Baldwin'in de Souza'nın da sete döneceği belirtildi.
“Kasıtsız adam öldürme” suçlaması, sanığın yasal ama tehlikeli bir şey yaparken ihmalkar veya tedbirsiz hareket etmesi sonucu meydana gelen ölüm olayını kapsıyor.
New Mexico yasalarına göre, "kasıtsız adam öldürme" suçlaması, 18 aya kadar hapis ve 5 bin dolar para cezasıyla sonuçlanabilen 4. derece suç kabul ediliyor.
Yasalar, bu suçun silahla işlenmesi durumunda zorunlu 5 yıl hapisle sonuçlanabilecek bir hükmü de içeriyor.