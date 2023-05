Ruth Wilson'dan 24 saatlik sahne performansı

"The Affair", "Luther" gibi dizilerle geniş bir hayran kitlesi edinen İngiliz oyuncu Ruth Wilson, "The Second Woman" (İkinci Kadın) adlı tiyatro oyununda 24 saatlik performans sergiledi. Sanatçının hayranları, bu ilginç performansa şahitlik edebilmek için saatlerce kuyrukta bekledi.

Wilson, dün saat 16.00'da, Londra'daki Young Vic adlı tiyatroda, aynı yedi dakikalık sahneyi 24 saat boyunca 100 kez canlandırdığı bir gösteri gerçekleştirdi.