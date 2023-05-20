Ruth Wilson'dan 24 saatlik sahne performansı

"The Affair", "Luther" gibi dizilerle geniş bir hayran kitlesi edinen İngiliz oyuncu Ruth Wilson, "The Second Woman" (İkinci Kadın) adlı tiyatro oyununda 24 saatlik performans sergiledi. Sanatçının hayranları, bu ilginç performansa şahitlik edebilmek için saatlerce kuyrukta bekledi.
Wilson, dün saat 16.00'da, Londra'daki Young Vic adlı tiyatroda, aynı yedi dakikalık sahneyi 24 saat boyunca 100 kez canlandırdığı bir gösteri gerçekleştirdi.
Wilson, heyecanını kaybetmiş bir ilişki hakkında iki kişilik sahneyi her canlandırdığında, yeni bir erkek veya cinsiyeti belli olmayan bir oyuncunun karşısında göründü.
Wilson'a sahnede katılan oyuncuların çoğu oyuncu değildi. 41 yaşındaki Wilson, onlarla daha önce hiç tanışmadı. Wilson'a her iki saatte bir dinlenmesi için 15 dakika verildi.
24 saat boyunca süren dikkat çekici performans için Wilson'ın hayranları, Waterloo'daki salonun önünde kuyruğa girdi. Seyirciler içeri girdikten sonra istedikleri kadar kalabiliyor ve oyunu izleyebiliyorlardı.
Tiyatrodan saat 3'te yapılan bir Twitter paylaşımında kuyrukta bekleme süresinin yaklaşık üç saat olduğu belirtildi.
Bu sabah saat 9.30'da yapılan paylaşımda ise oyunu izlemek isteyenler, kuyruğun maksimum kapasiteye ulaştığı konusunda uyarıldı. Dolayısıyla artık içeri girme şansının düşük olduğu anlatıldı.
Young Vic'e girecek kadar şanslı olanlar, Wilson'ın dayanıklılığına ve performansına hayran kaldıklarını belirtti.
Oyun yazarı Jo Harper, "İkinci Kadın, şaşırtıcı ve son derece bağımlılık yapıcı bir oyun. 14 saatini izledim" diye yazdı. Harper, bir başka tweet'inde de "Tek kelimeyle büyüleyici. Ruth Wilson bir tanrıça" ifadesini kullandı.
Bir seyirci de şöyle yazdı: "İkinci Kadın'ı izlerken 8. saate gelmek üzereyim, bu çılgınca ama harika. Ruth Wilson'ın bunu nasıl yaptığı hakkında hiçbir fikrim yok."