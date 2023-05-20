Ruth Wilson'dan 24 saatlik sahne performansı

KARŞISINA AMATÖR İSİMLER GEÇTİ

Wilson, heyecanını kaybetmiş bir ilişki hakkında iki kişilik sahneyi her canlandırdığında, yeni bir erkek veya cinsiyeti belli olmayan bir oyuncunun karşısında göründü.

Wilson'a sahnede katılan oyuncuların çoğu oyuncu değildi. 41 yaşındaki Wilson, onlarla daha önce hiç tanışmadı. Wilson'a her iki saatte bir dinlenmesi için 15 dakika verildi.