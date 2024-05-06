Ryan Gosling ve Emily Blunt başrolde: The Fall Guy zirvede (3-5 Mayıs ABD gişesi)
1980'lerin popüler TV dizisinden ilham alan ve yönetmen koltuğunda David Leitch'in oturduğu "The Fall Guy" ilk üç gününde elde ettiği 28,5 milyon dolar hasılatla zirveye yerleşti. Ryan Gosling ile Emily Blunt'ın başrolleri paylaştığı film, Hollywood dublörü Colt Seavers'ın maceralarını konu alıyor. İşte 3-5 Mayıs hafta sonu ABD gişe rakamları...
5. Godzilla x Kong: The New Empire (Godzilla ve Kong: Yeni İmparatorluk)
4,5 milyon dolar