Ryan Gosling ve Emily Blunt başrolde: The Fall Guy zirvede (3-5 Mayıs ABD gişesi)

1980'lerin popüler TV dizisinden ilham alan ve yönetmen koltuğunda David Leitch'in oturduğu "The Fall Guy" ilk üç gününde elde ettiği 28,5 milyon dolar hasılatla zirveye yerleşti. Ryan Gosling ile Emily Blunt'ın başrolleri paylaştığı film, Hollywood dublörü Colt Seavers'ın maceralarını konu alıyor. İşte 3-5 Mayıs hafta sonu ABD gişe rakamları...

Ryan Gosling ve Emily Blunt başrolde: The Fall Guy zirvede (3-5 Mayıs ABD gişesi) - 1

5. Godzilla x Kong: The New Empire (Godzilla ve Kong: Yeni İmparatorluk)

4,5 milyon dolar

N-LIFE HABERLERİ

Ryan Gosling ve Emily Blunt başrolde: The Fall Guy zirvede (3-5 Mayıs ABD gişesi) - 2

4. Tarot

6,5 milyon dolar 

Ryan Gosling ve Emily Blunt başrolde: The Fall Guy zirvede (3-5 Mayıs ABD gişesi) - 3

3. Challengers (Rekabet)

 7,65 milyon dolar

Ryan Gosling ve Emily Blunt başrolde: The Fall Guy zirvede (3-5 Mayıs ABD gişesi) - 4

2. Star Wars: Episode I - The Phantom Menace (Star Wars: Bölüm 1 - Gizli Tehlike)

8,08 milyon dolar 

Ryan Gosling ve Emily Blunt başrolde: The Fall Guy zirvede (3-5 Mayıs ABD gişesi) - 5

1. The Fall Guy (Dublör)

 28,5 milyon dolar

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