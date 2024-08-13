Ryan Reynolds ile Blake Lively 34 yıllık rekoru kırdı

1 MİLYAR DOLAR BARAJINI AŞTI

Ryan Reynolds ile Hugh Jackman'ın başrollerini paylaştığı Deadpool ve Wolverine filmi, 1 milyar dolar barajını aşarak büyük bir başarı elde etti.

Film, 2024 yılında bu hasılata ulaşabilen ikinci yapım oldu.

Animasyon filmi Ters Yüz 2 de 1 milyar dolar hasılatı aşmıştı. Öte yandan film, ABD'deki ilk hafta sonunda 205 milyon dolar elde eden film, tüm zamanların sekizinci en yüksek açılış hasılatını elde etmişti.

"JOKER"İN REKORUNU KIRABİLİR



Deadpool ve Wolverine, Joker (2019) filminin de rekorunu kırabilir. Joker, 1 milyar 74 milyon 458 bin 282 dolar hasılat ile 17 yaş sınırlı tüm zamanların en yüksek hasılatlı filmi olmuştu.



Deadpool ve Wolverine'in bu hasılatı aşmasına kesin gözüyle bakılıyor.