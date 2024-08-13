Ryan Reynolds ile Blake Lively 34 yıllık rekoru kırdı

Hollywood'un gözde çifti Ryan Reynolds ile Blake Lively, yeni filmlerinin gişedeki başarısı sayesinde 34 yıl sonra bir ilke imza attı.

Ryan Reynolds ile Blake Lively 34 yıllık rekoru kırdı - 1

GİŞENİN ZİRVESİNDELER

Ryan Reynolds'ın yeni filmi Deadpool ve Wolverine vizyona girdiği günden beri gişede rekor kırıyor. Hatta film 1 milyar dolar hasılatı aşmayı başardı.

Reynolds'ın kendisi gibi oyuncu olan eşi Blake Lively'nin başrolünde yer aldığı It Ends With Us (Bizimle Başladı Bizimle Bitti) ise geçtiğimiz hafta vizyona girdi ve ABD'de 50 milyon dolar hasılat elde etti.

N-LIFE HABERLERİ

Ryan Reynolds ile Blake Lively 34 yıllık rekoru kırdı - 2

1990'DAN BU YANA BİR İLK

Deadpool ve Wolverine, ABD gişesinde ilk sırada yer alırken Bizimle Başladı Bizimle Bitti 2'nci sıraya yerleşti.

Gişenin zirvesine yerleşen çift, 34 yıl sonra bir ilke imza attı. 1990'dan bu yana ilk kez bir çift gişede liderliği elde etti.

Ryan Reynolds ile Blake Lively 34 yıllık rekoru kırdı - 3

1990 yılında, Bruce Willis'in "Zor Ölüm 2" filmi ile eşi Demi Moore'un rol aldığı "Hayalet" filmi, gişenin zirvesine yerleşmişti.

Ryan Reynolds ile Blake Lively 34 yıllık rekoru kırdı - 4

BİZİMLE BAŞLADI BİZİMLE BİTTİ HAKKINDA

"Gossip Girl", "Hırsızlar Şehri" ve "Küçük Bir Rica" gibi yapımlarla tanınan Blake Lively ile Justin Baldoni'nin başrollerini paylaştığı film, yazar Colleen Hoover'ın çok satan romanından uyarlandı.

Film, travmalarını geride bırakıp bir çiçekçi dükkanı sahibi olma hayalinin peşinden koşmak için Boston'a taşınan Lily Bloom'un hikayesini konu alıyor.

Ryan Reynolds ile Blake Lively 34 yıllık rekoru kırdı - 5

1 MİLYAR DOLAR BARAJINI AŞTI

Ryan Reynolds ile Hugh Jackman'ın başrollerini paylaştığı Deadpool ve Wolverine filmi, 1 milyar dolar barajını aşarak büyük bir başarı elde etti.
Film, 2024 yılında bu hasılata ulaşabilen ikinci yapım oldu.

Animasyon filmi Ters Yüz 2 de 1 milyar dolar hasılatı aşmıştı. Öte yandan film, ABD'deki ilk hafta sonunda 205 milyon dolar elde eden film, tüm zamanların sekizinci en yüksek açılış hasılatını elde etmişti.

"JOKER"İN REKORUNU KIRABİLİR

Deadpool ve Wolverine, Joker (2019) filminin de rekorunu kırabilir. Joker, 1 milyar 74 milyon 458 bin 282 dolar hasılat ile 17 yaş sınırlı tüm zamanların en yüksek hasılatlı filmi olmuştu.

Deadpool ve Wolverine'in bu hasılatı aşmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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