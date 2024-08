Ryan Reynolds ile Blake Lively 34 yıllık rekoru kırdı

GİŞENİN ZİRVESİNDELER

Ryan Reynolds'ın yeni filmi Deadpool ve Wolverine vizyona girdiği günden beri gişede rekor kırıyor. Hatta film 1 milyar dolar hasılatı aşmayı başardı.

Reynolds'ın kendisi gibi oyuncu olan eşi Blake Lively'nin başrolünde yer aldığı It Ends With Us (Bizimle Başladı Bizimle Bitti) ise geçtiğimiz hafta vizyona girdi ve ABD'de 50 milyon dolar hasılat elde etti.