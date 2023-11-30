Saddam Hüseyin'in filmi çekiliyor
Oscar'lı "Zoraki Kral" filminin senaristi David Seidler ile "Saddam Hüseyin'i Saklamak" adlı belgeselin yönetmeni Halkawt Mustafa, bir araya gelerek Saddam Hüseyin filmi çekecek. Film, devrik liderin sekiz ay boyunca saklandığı delikte geçen günlerine odaklanacak.
Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in filmi çekilecek. Filmin senaryosunu, "Zoraki Kral" (The King’s Speech) filminin senaristi David Seidler ve "Saddam Hüseyin'i Saklamak" (Hiding Saddam Hussein) belgeselinin yönetmeni Halkawt Mustafa birlikte kaleme aldı.
Film, 2003'te iktidarı kaybettikten sonra bir delikte saklanan Saddam Hüseyin ile onu saklayan Iraklı çiftçi Alaa Namık'ın hikayesine odaklanacak.