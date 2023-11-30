Saddam Hüseyin'in filmi çekiliyor

Mustafa, Seidler ile birlikte son üç yıllarını bu filmin senaryosunu yazarak geçirdiklerini anlattı. Her ikisinin de bu hikayenin alışılagelmiş Hollywood bakış açısı yerine, Namık'ın bakış açısıyla anlatılması konusunda kararlı olduklarını söyledi. Mustafa, "Saddam Hüseyin'i bulma görevini üstlenen CIA ajanı hakkında bir film yapmak istemiyorum" diye konuştu.