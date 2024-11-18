Sahilden toplayıp sanat eseri haline getiriyor... Taşı konuşturan kadın!

Resim sanatına olan ilgilisinin ilkokul yıllarına dayandığını ve bu tutkuyu kendisine ailesinin işlediğini anlatan Gajtani, "Mozaiğe, acı sanatı ismini verdim. Mozaiklerle çalışmam, ailemde başıma gelen bazı talihsizliklerden sonra başladı." dedi.



"ÖMRÜMÜN SONUNA KADAR DEVAM EDECEĞİM"



Gajtani, mozaik sanatına olan ilgisinin artık tutkuya dönüştüğünü, Arnavutluk sahillerindeki taşların bu sanat için çok uygun olduğunu ve kendisini her zaman cezbettiğini belirtti.