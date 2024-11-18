Sahilden toplayıp sanat eseri haline getiriyor... Taşı konuşturan kadın!
Arnavutluk'un başkenti Tiran'da yaşayan Erieta Gajtani, ülkesindeki sahillerden topladığı taşları sanat eseri haline getiriyor.
Evini bir "sanat atölyesine" çeviren 60 yaşındaki Gajtani, 8 yıldır ülkesindeki farklı şehirlerdeki sahillerden topladığı taşlardan yaptığı sanat eserleriyle ülkede "taşı konuşturan" kadın olarak biliniyor.
Özellikle taştan yaptığı portreleriyle ün kazanan Gajtani'nin eserleri arasında yine taştan yaptığı doğa manzaraları, tarihi yapılar, bina ve şehir silüetleri bulunuyor.