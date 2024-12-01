Sahnelere veda eden Adele, Hollywood'u da terk etmeyi planlıyor

SAHNELERE VEDA ETTİ

Las Vegas'ta 100'üncü konserini veren Adele, sahnelere veda etti. Sosyal medyada paylaşılan videolarda Adele'in konser sırasında duygusallaştığı ve sahnelere veda ederken ağladığı görülüyor. Şarkıcı "Bu konserler biteceği için çok üzgünüm ama gerçekleştiği için çok mutluyum" dedi.

Müzikle ilgili hiçbir planı olmadığını söyleyen 36 yaşındaki İngiliz sanatçı "Bu sahneyi çok özleyeceğim, sizi çok özleyeceğim. Bir daha ne zaman sahneye çıkmak isterim bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

OYUNCU MU OLACAK?

Daily Mail'in haberine göre, Grammy ödüllü şarkıcının gizli bir planı var. 220 milyon dolar serveti olan Adele, iddialara göre oyunculuğa adım atıyor. Adele'in bir yıldan uzun bir süredir Hollywood'un ünlü oyuncu koçlarıyla çalıştığı ve oyunculuk eğitimi aldığı bildirildi.

Kaynaklar, Adele'in, ekibine büyük film stüdyolarına ve yapımcılara hazır olduğunu "haber vermelerini" istediğini ve halihazırda onun için bazı projeler hakkında görüşmelerde bulunduklarını iddia etti.

Şarkıcının daha sonra turnelere ve müziğe geri döneceği biliniyor.