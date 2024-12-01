Sahnelere veda eden Adele, Hollywood'u da terk etmeyi planlıyor
"Hello", "Someone Like You", "Skyfall" ve "When We Were Young" gibi şarkılarla tanınan İngiliz sanatçı Adele sahnelere veda etti. İddialara göre şarkıcı, Hollywood'dan taşınmayı düşünüyor.
İngiliz şarkıcı Adele, geçtiğimiz aylarda müziğe ara vereceğini açıklamıştı. İngiliz şarkıcı, Las Vegas'daki "Weekends With Adele" adlı gösterisiyle sahnelere veda etti.
Las Vegas'ta 100'üncü konserini veren Adele, 4 bin kişi kapasiteli Caesars Palace'da yaklaşık iki yıl boyunca müzikseverlerle buluştu.