"Sahte varis" geri döndü! Hayatı diziye konu olan fenomen para kazanmanın yeni yolunu buldu

Kendine Alman milyoner süsü vererek New York sosyetesini kandırıp dolandırmasıyla diziye konu olan Anna Sorokin, artık bambaşka biri! Anna Sorokin ya da nam-ı diğer "Anna Delvey" iki yıllık sosyal medya yasağının 7 Ağustos'ta sona ermesinin ardından Instagram'a geri döndü.

"Sahte varis" adıyla anılan ve 2019 yılında hüküm giyen Sorokin'in şimdiden 1,1 milyon takipçisi bulunuyor. 2021'de hapisten çıkan Sorokin her ne kadar sosyal medyaya erişim sağlasa da ev hapsi devam ediyor.