"Sahte varis" geri döndü! Hayatı diziye konu olan fenomen para kazanmanın yeni yolunu buldu

ABD'de kendisini varlıklı bir Alman ailenin tek varisiymiş gibi tanıtarak dolandırıcılıktan hapis cezasına çarptırılan Rus asıllı Alman vatandaşı Anna Sorokin'in sosyal medya yasağı sona erdi. Son halinden eser kalmayan Sorokin, şimdi de realite şov yıldızı olmaya hazırlanıyor.

"Sahte varis" geri döndü! Hayatı diziye konu olan fenomen para kazanmanın yeni yolunu buldu - 1

Kendine Alman milyoner süsü vererek New York sosyetesini kandırıp dolandırmasıyla diziye konu olan Anna Sorokin, artık bambaşka biri! Anna Sorokin ya da nam-ı diğer "Anna Delvey" iki yıllık sosyal medya yasağının 7 Ağustos'ta sona ermesinin ardından Instagram'a geri döndü.

"Sahte varis" adıyla anılan ve 2019 yılında hüküm giyen Sorokin'in şimdiden 1,1 milyon takipçisi bulunuyor. 2021'de hapisten çıkan Sorokin her ne kadar sosyal medyaya erişim sağlasa da ev hapsi devam ediyor.

N-LIFE HABERLERİ

"Sahte varis" geri döndü! Hayatı diziye konu olan fenomen para kazanmanın yeni yolunu buldu - 2

REALİTE ŞOVA KONUK OLDU

The Anonymous adlı realite şova konuk olan Sorokin, 12 yarışmacının birbirlerini "kandırararak" yarıştığı formata katıldığını "ABD'nin The Anonymous adında yeni bir şovu olduğunu duydum. Aldatmaca hakkında bir iki şey biliyor olabilirim" sözleriyle ifade etti.

KAPAK YILDIZI OLDU

Sosyal medya yasağı sona eren yıldız, adeta bir ünlü gibi "Kinfolk" derginin kapak yıldızı oldu. Dergi çekimi için kamera karşısına geçen Sorokin, influencer olmak için ilk adımı attı bile.

"Sahte varis" geri döndü! Hayatı diziye konu olan fenomen para kazanmanın yeni yolunu buldu - 3

ŞİRKET KURDU

Artık Sorokin, geçmişte suçlarını işlediği Manhattan'da dolaşabiliyor ve OutLaw Agency adlı yeni bir şirket kurmayı başardı. Her zamanki gibi hırslı olan Sorokin, moda sektöründe çok az deneyimi olmasına rağmen gelecek ayki New York Moda Haftası'nda yükselen tasarımcıların defilesini düzenleyecek.

ANILARINI BİR ARAYA GETİRİYOR

Hayatında bir erkek olduğunu ve hiç estetik operasyon geçirmediğini belirten Sorokin, bir anı kitabı çıkarmayı planlıyor.

33 yaşındaki Sorokin'in hikayesi Netflix'in hit dizisi "Inventing Anna"ya konu olmuştu.

"Sahte varis" geri döndü! Hayatı diziye konu olan fenomen para kazanmanın yeni yolunu buldu - 4

Sorokin "Hatalar yaptım ama büyüdüm ve artık farklı bir zihniyetteyim. Hayatımın geri kalanına devam etmek istiyorum. Umarım insanlar değiştiğimi ve aynı kişi olmadığımı görür ve bana devam etme fırsatı verirler" diyor.

ABD'deki uzun vadeli geleceğiyle ilgili karar henüz kesinleşmemişken Sorokin, hala ayak bileğine elektronik kelepçe takmak zorunda.

Her ne kadar "sahte varis" olarak nam salmış olsa da Sorokin, tekrar ilgi odağı olmaktan mutlu görünüyor. 60 milyon dolarlık bir servete sahip olduğuyla övünen Sorokin aslında taşıyan bir kamyon şoförünün kızıydı.

"Sahte varis" geri döndü! Hayatı diziye konu olan fenomen para kazanmanın yeni yolunu buldu - 5

NE OLMUŞTU?

25 Nisan 2019'da Sorokin, dolandırıcılıkla bağlantılı sekiz suçtan suçlu bulundu. Sorokin hapse girdi ancak 2021'in başlarında serbest bırakıldı. Ancak Sorokin, o yılın mart ayında vize süresini aştığı için gözaltına alındı.

5 Ekim 2022'de Sorokin, New York, Orange County'deki bir ICE tesisinden serbest bırakıldı ancak daha sonra 10 bin dolar kefalet ödemek zorunda kaldı, sosyal medya erişimini kaybetmek zorunda kaldı ve ev hapsine mahkum edildi.

"Sahte varis" geri döndü! Hayatı diziye konu olan fenomen para kazanmanın yeni yolunu buldu - 6

Sorokin, şu anda Upstate New York'ta ev hapsinde ve ünlü moda tanıtımcısı Kelly Cutrone ile yaşıyor. Sorokin ilk olarak bir Alman varisi gibi davranıp ünlüleri bankaları ve otelleri dolandırdığı için tutuklandı.

2017'de tutuklandığında 275 bin dolar çaldığı tahmin ediliyordu ve Sorokin "sahte varis" olarak anılmaya başladı.

Sorokin, sosyal medya erişimini geri kazandığından beri daha aktif olmayı ve neler yaptığını paylaşmayı planlıyor.

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