Sakatlanan Johnny Depp konserlerini erteledi!

Johnny Depp, Star TV'nin medya sponsorluğunda Hollywood Vampires ile Lifepark'ta hayranlarıyla buluşacak.

Grupta Jonny Depp, hem şarkı söylüyor hem de bas gitar, ritİm ve klavyelerde yer alıyor.

Konserin VIP biletler kısa sürede tükendi. Müzikseverlerin büyük ilgi gösterdiği konserde sadece iki kategori bilet satılıyor. Normal alan 1000 TL ve sahne önü ise 2500 TL