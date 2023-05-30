Sakatlanan Johnny Depp konserlerini erteledi! İstanbul konseri olacak mı?

Depp'in yanı sıra Alice Cooper, Joe Perry ve Tommy Henriksen'den oluşan Hollywood Vampires grubu adına Twitter'dan yapılan açıklamada, "Hollywood Vampires'ın ABD turnesi kapsamında bu hafta yapılacak üç konserini iptal emek zorunda kaldığını paylaşmaktan dolayı üzgünüz" denildi.

"Johnny'nin ayak bileğinde oluşan ağrılı incinme nedeniyle doktoru seyahat etmemesini tavsiye etti" denilen açıklamada, Depp'in bu durumdan dolayı sarsıldığı ve bir an önce iyileşerek Avrupa turnesine devam etmek istediği belirtildi.