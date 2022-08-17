Saldırıya uğrayan Salman Rüşdi'nin Şeytan Ayetleri kitabının satışları patladı

Haberler | 17.08.2022 - 07:05
Salman Rüşdi'nin cuma günü ABD'nin New York eyaletinde vahşice bıçaklanmasının ardından yazarın eserlerine olan ilgi yeniden arttı ve Şeytan Ayetleri romanı çok satanlar listelerinde hızla yükseliyor.
Independent'in haberine göre, büyülü gerçekçilik türündeki romanın ciltsiz baskısı Amazon'un çağdaş edebiyat ve kurgu listesinin zirvesine yerleşirken, sansür ve politika kategorisinde ikinci sırada yer aldı ve pazartesi günü e-ticaret sitesinde en çok satan 18. kitap oldu.
Kitabın Kindle e-kitap versiyonu da yüksek satış rakamlarına ulaşarak kurgu hiciv, sansür ve politika gibi birkaç kategoride bir numaraya yükseldi.
Kindle e-kitabı, Amazon'un Kindle en çok satanlar listesinde 23. sırada yer aldı.
Rüşdi'nin diğer eserleri de rağbet görüyor; Geceyarısı Çocukları çağdaş edebiyat ve kurgu listesinde 10. sıraya kadar yükseldi.
Hayatının polis koruması altındaki 10 yılını anlatan 2012 tarihli Joseph Anton anı kitabının baskıları, dini hoşgörüsüzlük ve zulüm listesinde 4. sırada yer aldı.
Şeytan Ayetleri, 1988'de yayımlanmasının ardından Hazreti Muhammed'i tasvir etme şekli sebebiyle bir tartışma dalgasına yol açmıştı.
İran'ın eski ruhani lideri Ayetullah Humeyni ertesi yıl Rüşdi hakkında bir fetva yayımlayarak yazarın başına 3 milyon dolar ödül koymuştu.
Amazon'un en çok satanlar listeleri saat başı güncelleniyor. Her hafta güncellenen Amazon Listeleri ise satışların daha net bir tablosunu verecektir.
New York'taki Strand Kitabevi çalışanları da Rüşdi'nin eserlerine yönelik ilginin ve satışların fırladığını bildirdi.
Yönetici Katie Silvernail AFP'ye yaptığı açıklamada, "Dürüst olmak gerekirse, insanların dün buraya olanlarla ilgili ne hissettiklerini konuşmak için geldiklerini düşünüyorum" dedi.
Rüşdi, yaklaşık 10 yılını Britanyalı güvenlik güçlerinin koruması altında geçirdi. Japon bir çevirmen 1991'de hala çözülememiş bir cinayette bıçaklanarak öldürülürken Norveçli bir yayıncı 1993'te evinin önünde birkaç kez vurulduktan sonra kıl payı hayatta kaldı.
Rüşdi, cuma günü New York'un batısındaki Chautauqua Enstitüsünde konuşma yapmak üzereyken adının Hadi Matar olduğu bilinen bir kişi tarafından yaklaşık 10 kez bıçaklandı.
Menajeri Andrew Wylie, New York Times'a yaptığı açıklamada Rüşdi'nin hava taşıtıyla hastaneye kaldırıldığını ve kolundaki sinirlerin koptuğunu, karaciğerinin delindiğini ve bir gözünü kaybedebileceğini söyledi.
Oğlu Zafer, pazar günü yaptığı açıklamada babasının solunum cihazından çıkarıldığını ve konuştuğunu ancak durumunun hâlâ kritik olduğunu söyledi.
Hakkında cinayete teşebbüsten iddianame hazırlanan New Jerseyli Hadi Matar'ın saldırıdan önce sosyal medya üzerinden İran Devrim Muhafızları'yla irtibat halinde olduğu bildirildi. Hadi Matar suçlamaları reddetti. Matar, çıktığı mahkemede suçsuz olduğunu öne sürdü.