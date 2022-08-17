Saldırıya uğrayan Salman Rüşdi'nin Şeytan Ayetleri kitabının satışları patladı

BIÇAKLI SALDIRIYA UĞRADI

Rüşdi, cuma günü New York'un batısındaki Chautauqua Enstitüsünde konuşma yapmak üzereyken adının Hadi Matar olduğu bilinen bir kişi tarafından yaklaşık 10 kez bıçaklandı.

Menajeri Andrew Wylie, New York Times'a yaptığı açıklamada Rüşdi'nin hava taşıtıyla hastaneye kaldırıldığını ve kolundaki sinirlerin koptuğunu, karaciğerinin delindiğini ve bir gözünü kaybedebileceğini söyledi.

Oğlu Zafer, pazar günü yaptığı açıklamada babasının solunum cihazından çıkarıldığını ve konuştuğunu ancak durumunun hâlâ kritik olduğunu söyledi.

Hakkında cinayete teşebbüsten iddianame hazırlanan New Jerseyli Hadi Matar'ın saldırıdan önce sosyal medya üzerinden İran Devrim Muhafızları'yla irtibat halinde olduğu bildirildi. Hadi Matar suçlamaları reddetti. Matar, çıktığı mahkemede suçsuz olduğunu öne sürdü.