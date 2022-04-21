Salgın arasından sonra Rio Karnavalı yeniden başladı

Haberler - ntv.com.tr - Reuters | 21.04.2022 - 15:37
Geçen yıl verilen pandemi arasının ardından Brezilya’nın ünlü Rio Karnavalı, coşkulu bir başlangıç yaptı. Dün başlayan karnavalda Rio de Janeiro’da samba kostümlü dansçılar karnavalın renkli açılışında sahne aldı.
Brezilyalı samba okulu dansçıları, müzisyenler ve süslü arabalar, dünyanın en ünlü karnaval alanı Sambadrome Marques de Sapucai’de geçit yaptı.
Geçit töreni dans yarışması, her yıl şehri saran karnaval kutlamalarının en ilgi çekici bölümünü oluşturuyor. Her samba okulu ve okulların dansçıları ile müzisyenleri, geçit alayında hünerlerini sergiliyor.
Geçen yıl salgın nedeniyle Covid-19 aşı merkezine dönüştürülmüş olan geçit töreni alanı Sambadrome, bu yıl 30 Nisan'a kadar yine eskisi gibi yüzlerce dansçıya ev sahipliği yapacak.
Rio Valisi Eduardo Paes, dün düzenlediği basın toplantısında, “Dünyanın en iyi şovunun geri döndüğünü gururlanarak bildirmek isterim” dedi.
Omicron varyantının ülke geneline yayılması nedeniyle yetkililer bu yıl “blocos” adı verilen büyük çaplı karnaval sokak partilerine izin verilmediğini, fakat küçük çaplı partilerin yapılabileceğini söyledi. Vali Paes, “Belediye, insanların kamusal alanda bir araya gelmesini ve kutlama yapmasını engellemeyecek, fakat bu çok büyük boyutta olamaz” diye konuştu.
Cuma ve cumartesi geceleri boyunca düzenlenecek gösterilere 12 samba okulunun yüzlerce dansçısı katılacak. Samba okullarına müzik ve dans gösterileri aracılığıyla bir hikaye anlatmaları için belli bir süre veriliyor ve ortaya konan şov, jüri heyeti tarafından değerlendirildikten sonra, her yıl bir grup, ödülün sahibi oluyor.
İşte 2022 Rio Karnavalı'nın açılış geçidinden yansıyanlar...