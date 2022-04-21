Salgın arasından sonra Rio Karnavalı yeniden başladı

Cuma ve cumartesi geceleri boyunca düzenlenecek gösterilere 12 samba okulunun yüzlerce dansçısı katılacak. Samba okullarına müzik ve dans gösterileri aracılığıyla bir hikaye anlatmaları için belli bir süre veriliyor ve ortaya konan şov, jüri heyeti tarafından değerlendirildikten sonra, her yıl bir grup, ödülün sahibi oluyor.