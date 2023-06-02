Salman Rüşdi bıçaklanmasını konu alan bir kitap yazacak

Rüşdi, sözlerine; "Birkaç yüz sayfalık kitap olacak. Yazması kolay değil ama başka bir şey yapabilmek için atlatmam gereken bir şey. Bununla hiçbir ilgisi olmayan bir roman yazmaya gerçekten başlayamam. Bu yüzden bununla ilgilenmem gerekiyor" diye devam etti.