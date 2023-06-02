Salman Rüşdi bıçaklanmasını konu alan bir kitap yazacak

Geçen yıl New York’ta katıldığı bir etkinlikte bir kez boynundan olmak üzere 15 bıçak darbeli saldırıya uğrayan ve saldırı sonucu bir gözünü kaybeden "Şeytan Ayetleri" kitabının yazarı Salman Rüşdi, sanal olarak Hay Edebiyat Festivali'ne katıldı.
Önceden kaydedilmiş bir video ile açıklama yapan Rüşdi, "Bana yapılan saldırı hakkında bir kitap yazmaya çalışıyorum. Sadece saldırı hakkında değil, ne olduğu ve bunun ne anlama geldiği de kaleme alacağım" dedi.
Rüşdi, sözlerine; "Birkaç yüz sayfalık kitap olacak. Yazması kolay değil ama başka bir şey yapabilmek için atlatmam gereken bir şey. Bununla hiçbir ilgisi olmayan bir roman yazmaya gerçekten başlayamam. Bu yüzden bununla ilgilenmem gerekiyor" diye devam etti.
Öte yandan Salman Rüşdi, birkaç hafta önce New York'ta Amerikan Ulusal Tarih Müzesi'nde düzenlenen 2023 PEN Amerika Edebiyat Galası'na katılmıştı.
Ödül almak üzere sahneye çıkan Rüşdi, "Kendimi harika hissediyorum. PEN Amerika ile uzun bir ilişkim var, yazarların ve kitapçıların arasında olmaktan mutluyum" demişti.
Uzun süredir New York şehrinde yaşayan Salman Rüşdi, 12 Ağustos 2022’de ABD'nin Buffalo kentine yakın Chautauqua Enstitüsü'nde konferans vermek için kürsüye çıktığı esnada 24 yaşındaki Hadi Matar'ın bıçaklı saldırısına uğramıştı.
Biri boynundan olmak üzere 15 bıçak darbesi alan Rüşdi, araçla yaklaşık 40 dakika mesafede bulunan UPMC Hamot Surgery Center Hastanesi'ne helikopterle kaldırılarak ameliyata alınmıştı.
Saldırı sonrası 6 hafta hastanede kalan Salman Rüşdi, görme kaybının yanı sıra, elindeki yaranlanma sebebiyle bazı parmak uçlarında his kaybı yaşadı.