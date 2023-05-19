Salman Rüşdi bıçaklı saldırı sonrası ilk kez kamera karşısında

Rüşdi, şubat ayında The New Yorker’a verdiği röportajda sağlık durumu için “Biliyorsun, daha iyiydim ama olanları düşünürsek o kadar da kötü değilim” demiş, şöyle devam etmişti:

"Hala kabuslar görüyorum. Bunlar azalıyor gibi. İyiyim. Ayağa kalkıp dolaşabiliyorum. İyiyim dediğimde, demek istediğim, vücudumun sürekli kontrole ihtiyacı olan kısımları var. Muazzam bir saldırıydı."

Saldırıda tek gözünü kaybeden ve yüzünde bıçak izi kalan yazar, parmak uçlarında his olmadığı için klavye ile yazamadığını ancak kalemle yazma becerisinin gün geçtikçe iyileştiğini söylemişti.

Tek gözüyle ancak dijital parlak ekranlardan okuma yapabildiğini söyleyen Rüşdi, “Aslında büyük yaralar iyileşti. Başparmağım, işaret parmağım ve avucumun alt yarısında his var. Çok fazla el terapisi yapıyorum ve bana çok iyi gittiğim söylendi” diye konuşmuştu.