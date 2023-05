Salman Rüşdi bıçaklı saldırı sonrası ilk kez kamera karşısında

NE OLMUŞTU?

Uzun süredir New York şehrinde yaşayan Salman Rüşdi, 12 Ağustos 2022’de ABD'nin Buffalo kentine yakın Chautauqua Enstitüsü'nde konferans vermek için kürsüye çıktığı esnada 24 yaşındaki Hadi Matar'ın bıçaklı saldırısına uğramıştı.



Biri boynundan olmak üzere 15 bıçak darbesi alan Rüşdi, araçla yaklaşık 40 dakika mesafede bulunan UPMC Hamot Surgery Center Hastanesi'ne helikopterle kaldırılarak ameliyata alınmıştı.



New York Times’a yazılı açıklamada bulunan Rüşdi’nin menajeri Andrew Wylie, Hint kökenli İngiliz yazarın hayati tehlikeyi atlattığını ancak karaciğeri ile bir kolunun bıçak darbelerinden ciddi hasar gördüğünü ve bir gözünü kaybedebileceğini ifade etmişti.



Aynı günün akşamı, polis ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ekiplerinin New Jersey’deki evinde arama gerçekleştirdiği Matar, 14 Ağustos'ta, ilk çıktığı mahkemede suçsuz olduğunu iddia etmişti.



1980’lerde yazdığı “Şeytan Ayetleri” kitabıyla İslam dünyasının tepkisini çeken Rüşdi hakkında, dönemin İran lideri Ayetullah Humeyni tarafından ölüm fetvası verilmişti. Humeyni’den sonra ülke liderliği makamına gelen Ali Hamaney de Rüşdi hakkındaki fetvanın değiştirilemez olduğunu belirtmişti.