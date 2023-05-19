Salman Rüşdi bıçaklı saldırı sonrası ilk kez kamera karşısında

Geçen yıl New York’ta katıldığı bir etkinlikte bir kez boynundan olmak üzere 15 bıçak darbeli saldırıya uğrayan ve saldırı sonucu bir gözünü kaybeden "Şeytan Ayetleri" kitabının yazarı Salman Rüşdi, dokuz ay sonra ilk kez kamera önüne çıktı.
75 yaşındaki Hint asıllı roman yazarı, dün New York'ta Amerikan Ulusal Tarih Müzesi'nde düzenlenen 2023 PEN Amerika Edebiyat Galası'na katıldı.
Kırmızı halıda yanında eşi Rachel Eliza Griffiths ile birlikte poz verdi.
Ödül almak üzere sahneye çıkan Rüşdi, "Kendimi harika hissediyorum. PEN Amerika ile uzun bir ilişkim var, yazarların ve kitapçıların arasında olmaktan mutluyum" ifadesini kullandı.
Uzun süredir New York şehrinde yaşayan Salman Rüşdi, 12 Ağustos 2022’de ABD'nin Buffalo kentine yakın Chautauqua Enstitüsü'nde konferans vermek için kürsüye çıktığı esnada 24 yaşındaki Hadi Matar'ın bıçaklı saldırısına uğramıştı.
Biri boynundan olmak üzere 15 bıçak darbesi alan Rüşdi, araçla yaklaşık 40 dakika mesafede bulunan UPMC Hamot Surgery Center Hastanesi'ne helikopterle kaldırılarak ameliyata alınmıştı.
New York Times’a yazılı açıklamada bulunan Rüşdi’nin menajeri Andrew Wylie, Hint kökenli İngiliz yazarın hayati tehlikeyi atlattığını ancak karaciğeri ile bir kolunun bıçak darbelerinden ciddi hasar gördüğünü ve bir gözünü kaybedebileceğini ifade etmişti.
Aynı günün akşamı, polis ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ekiplerinin New Jersey’deki evinde arama gerçekleştirdiği Matar, 14 Ağustos'ta, ilk çıktığı mahkemede suçsuz olduğunu iddia etmişti.
1980’lerde yazdığı “Şeytan Ayetleri” kitabıyla İslam dünyasının tepkisini çeken Rüşdi hakkında, dönemin İran lideri Ayetullah Humeyni tarafından ölüm fetvası verilmişti. Humeyni’den sonra ülke liderliği makamına gelen Ali Hamaney de Rüşdi hakkındaki fetvanın değiştirilemez olduğunu belirtmişti.
1988'de yayınladığı "Şeytan Ayetleri" isimli romanıyla ses getiren Salman Rüşdi, saldırı sonrası altı ay hastanede yattıktan sonra tedavisine evde devam edilmişti.
Ünlü yazarın, bıçaklı saldırıdan sonra yaklaşık 18 kilo kaybettiği, konuşurken alt dudağında sarkma oluştuğu ve özellikle sol elindeki sinir ağının büyük oranda zedelendiği bildirilmişti.
Rüşdi, şubat ayında The New Yorker’a verdiği röportajda sağlık durumu için “Biliyorsun, daha iyiydim ama olanları düşünürsek o kadar da kötü değilim” demiş, şöyle devam etmişti:
"Hala kabuslar görüyorum. Bunlar azalıyor gibi. İyiyim. Ayağa kalkıp dolaşabiliyorum. İyiyim dediğimde, demek istediğim, vücudumun sürekli kontrole ihtiyacı olan kısımları var. Muazzam bir saldırıydı."
Saldırıda tek gözünü kaybeden ve yüzünde bıçak izi kalan yazar, parmak uçlarında his olmadığı için klavye ile yazamadığını ancak kalemle yazma becerisinin gün geçtikçe iyileştiğini söylemişti.
Tek gözüyle ancak dijital parlak ekranlardan okuma yapabildiğini söyleyen Rüşdi, “Aslında büyük yaralar iyileşti. Başparmağım, işaret parmağım ve avucumun alt yarısında his var. Çok fazla el terapisi yapıyorum ve bana çok iyi gittiğim söylendi” diye konuşmuştu.