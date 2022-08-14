Salman Rüşdi iyileşti, saldırgan suçsuz olduğunu iddia etti

Haberler | 14.08.2022 - 10:47
1988'de yayınladığı 'Şeytan Ayetleri' isimli romanıyla ses getiren yazarı Salman Rüşdi'yi New York’ta katıldığı bir etkinlikte bir kez boynundan olmak üzere 15 kez bıçaklayan saldırgan Hadi Matar, hakim karşısına çıktı. Matar, savunmasında suçsuz olduğunu iddia etti.
Rüşdi'ye karşı ikinci dereceden cinayete teşebbüs ve bıçaklı saldırı düzenlemekle suçlanan 24 yaşındaki Matar, avukatı aracılığıyla mahkemeye sunduğu belgede suçsuz olduğunu öne sürdü.
Fairview'de ikamet eden California doğumlu Matar, mahkemede elleri önden kelepçeli şekilde hakim karşısına çıkarıldı.
Gözaltında tutulmaya devam edilen zanlı için bir kefalet miktarı belirlenmedi.
Öte yandan 75 yaşındaki Hindistan doğumlu İngiliz yazar Salman Rüşdi'nin durumunun da iyi gittiği öğrenildi. ABD medyası Rüşdi’nin durumunun iyiye gittiğini yazarken, artık entübe olmadığını da duyurdu. Rüşdi’nin arkadaşı Aatish Taseer kişisel sosyal medya hesabından Rüşdi’nin sağlık durumunun iyiye gittiğini ve halen hastanede tedavi olduğunu söyledi.
Taseer daha sonra sildiği mesajında, Rüşdi’nin konuşabildiğini ve espri yapmaya başladığını söyledi. Rüşdi’nin menajeri Andrew Wylie ise Associated Press’e yaptığı açıklamada, Taseer’in paylaşımının doğru olduğunu ve Rüşdi’nin sağlık durumunun iyiye gittiğini aktardı.
İngiliz Daily Mail gazetesinde Rüşdi’ye ilk müdahale eden isimlerden olan Dr. Martin Haskell açıklamaları yer aldı.
Haskell, saldırı sırasında iki polis memurunun olay yerinde olduğunu fakat polislerin saldırıyı sadece uzaktan izlediğini söyledi. Etkinlik katılımcılarının Rüşdi’ye yardım ettiğini söyleyen Haskell, “İzleyiciler saldırganı engellemeye çalıştı. Polis ve şerifin olmasına rağmen sahneye çıkıp Rüşdi’yi bıçakladı” dedi
Haskell, “Muhtemelen birkaç gündür buralarda bölgeyi analiz ediyordu. Bu spontane olan bir şey değildi” ifadesini kullandı.
Uzun süredir New York şehrinde yaşayan Salman Rüşdi, cuma günü, Buffalo kentine yakın Chautauqua Enstitüsü'nde konferans vermek için kürsüye çıktığı esnada 24 yaşındaki Hadi Matar'ın bıçaklı saldırısına uğramıştı.
Biri boynundan olmak üzere 15 bıçak darbesi alan Rüşdi, araçla yaklaşık 40 dakika mesafede bulunan UPMC Hamot Surgery Center Hastanesi'ne helikopterle kaldırılarak ameliyata alınmıştı.
Olay yerinde yakalanarak kelepçeli halde en yakın polis karakoluna götürülen Matar'ın New Jersey Fairview'deki evi dün akşam saatlerinde polis ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ekiplerince basılarak, saatlerce arama yapılmıştı.
Rüşdi'nin menajeri Andrew Wylie, Hint asıllı yazarın, saldırının gerçekleştiği aynı gün, geç saatlerde ameliyattan çıktığı ancak hala solunum cihazına bağlı olduğu ve muhtemelen bir gözünü kaybedebileceği bilgisini paylaşmıştı.
1988'de yayınlanan Şeytan Ayetleri (The Satanic Verses) adlı romanı ile büyük tepki çeken yazar hakkında İran'da 33 yıl önce Ayetullah Humeyni tarafından ölümünü talep eden bir fetva verilmişti.
Romanı tefrikalar halinde Türkçeye çevirten yazar Aziz Nesin de hedef gösterilmişti.