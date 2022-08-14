Salman Rüşdi iyileşti, saldırgan suçsuz olduğunu iddia etti

İngiliz Daily Mail gazetesinde Rüşdi’ye ilk müdahale eden isimlerden olan Dr. Martin Haskell açıklamaları yer aldı.

Haskell, saldırı sırasında iki polis memurunun olay yerinde olduğunu fakat polislerin saldırıyı sadece uzaktan izlediğini söyledi. Etkinlik katılımcılarının Rüşdi’ye yardım ettiğini söyleyen Haskell, “İzleyiciler saldırganı engellemeye çalıştı. Polis ve şerifin olmasına rağmen sahneye çıkıp Rüşdi’yi bıçakladı” dedi

Haskell, “Muhtemelen birkaç gündür buralarda bölgeyi analiz ediyordu. Bu spontane olan bir şey değildi” ifadesini kullandı.