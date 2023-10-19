Sanat dünyası Filistinlilere çizimleriyle destek verdi

"SAVAŞ BİTECEK BARIŞ GELECEK"

Umuda Koşanlar Derneğinin hesabında, Hilal Nur Eren'in Filistin haritasını karpuz dilimi deseniyle çizdiği görsel, "Yeniden özgür olana dek..." mesajıyla paylaşıldı.

Paylaşımın açıklama kısmında "Yıllardır her türlü zulme direnen bir halk. Senin özgür olacağın gün söyleyeceğimiz şarkılar hep dilimizde, yüreğimizde." metnine yer verilirken, gönderiye kısa sürede pek çok destek yorumu yazıldı.

ARTtv hesabında uçaktan atılan bombaların, özgürlüğü simgeleyen kuşa dönüştüğü grafik sanatçısı Gürbüz Doğan Ekşioğlu imzalı karikatür, "Savaş bitecek barış gelecek" mesajıyla paylaşıldı.

İllüstratör Cemile Ağaç Yıldırım'ın paylaştığı grafikte ise İsrail bayrağındaki Davut Yıldızı'na ayağından bağlı olan bir kuşun, barışı simgeleyen zeytin dalına ulaşamaması tasvir edildi.

Sanatçı Ayşe Şeref de yıkılan binaların altında kalan bir Filistinli çocuğun elindeki ekmek parçasını kaldırdığı çizimi takipçileriyle paylaştı.