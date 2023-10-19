Sanat dünyası Filistinlilere çizimleriyle destek verdi
Yerli ve yabancı pek çok grafik sanatçısı, sosyal medya hesaplarında paylaştıkları karikatür, illüstrasyon ve mesajlarla İsrail'e tepkilerini gösterdi.
Türkiye'den ve yurt dışından grafik sanatçıları, İsrail'e tepkilerini karikatür, çizim ve illüstrasyonlarla gösterdi.
Sanatçılar ve sivil toplum kuruluşlarının paylaştığı Filistin'e destek mesajlı görseller, sosyal medyada dikkati çekti.
İyilikhane Çocuk Derneğinin Instagram hesabında paylaşılan Merve Çirişoğlu'nun çizdiği illüstrasyonda kağıttan bir gemide bombalanan Filistin'i izleyen çocuk, kedi ve kuş ile Filistin bayrağını temsil eden karpuz dilimi görseli yer aldı.
Paylaşıma Türkçe ve İngilizce olarak eklenen açıklamada, "Yüzlerce, binlerce Filistinli çocuk. Hüda, Abdullah, Hatice, Ömer, Ayşe, Eymen idi belki isimleri, kendilerinden önce niceleri gibi. Kimi yetimdi, kimi yetim bile kalamadı. İstatistik değeri değiller! Sadece bugün değil, yıllardır süren İsrail zulmünün ortasında katliamdan koruyamadıklarımız, yitirdiklerimiz. Hiçbir sınır tanımayan kötülüğün karşısında, hepimiz her koşulda elimizden gelenin en iyisini yapmakla sorumluyuz. Bunun bilinciyle çocukların iyiliği için durmadan çalışmaya devam ediyoruz, edeceğiz" ifadesi yer aldı.