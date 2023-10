Sanat dünyası Filistinlilere çizimleriyle destek verdi

"TERÖRİST BEBEK Mİ OLUR?"

Artside adlı hesapta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Nazi bıyığıyla resmedildiği görsele, "İsrail devletinin terör saldırısına karşı masum sivillerden intikam almaya çalışmasına sessiz kalamam. Arkadaşlarımın da bu soykırıma sessiz kalmayacağına inanıyorum. Hastaneyi bombalayarak 500 kişiyi öldürmek için hiçbir mazeret olamaz! Gazze'de hayatını kaybeden çocukların sayısı ise 940'a yükseldi. Saldırılarda 1032 kadın da yaşamını yitirdi. İsrail'in saldırılarında her 5 dakikada 1 Filistinli hayatını kaybediyor. Her bir saatte 3 çocuk can veriyor. Terörist bebek mi olur? Netenyahu, korktuğu şeye dönüştü." ifadeleri eklendi.

Dünyanın birçok yerinden Müslüman kadınların paylaşımlarına yer veren Eternal Passenger'ın hesabında 4 görsellik bir seri paylaşıldı.

Gönderide, Filistin'de bombalama sonucu yıkılmış bina enkazlarının ve insanların fotoğrafları üzerine sağlam binalar, bakkal dükkanları, çiçekler ve cami gibi çizimlerin eklendiği görseller yer aldı.