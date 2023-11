Sanat dünyasından İsrail'in saldırılarına tepki

"HER SANİYE ÇOCUKLAR ÖLÜYOR FİLİSTİN'DE"

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Gökten ışık yağmuru gibi bombalar yağıyor gece vakti bir şehre. Her saat yüzlerce suçsuz çoluk çocuk can veriyor bomba yağmurunda. Bir aydır bunu seyrediyoruz. Çıkmıyor akıldan. Dayanamıyorum. Durun, ne olur durun." çağrısında bulundu.

Ünlü müzisyen, Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Norveç, Macaristan, Belçika ve Hollanda'da vereceği konser programını da paylaşarak, şunları kaydetti:



"Her saniye çocuklar ölüyor Filistin'de. Oslo'da bir müzisyen, benim konserimi boykot etme çağrısında bulunmuş. Sebep? Barıştan yana olmam herhalde. Programda Bach'ın 'Goldberg Çeşitlemeleri' eseri var. Yani bu arkadaş, bir yandan Bach'ı da boykot ediyor. Tebrik ederim kendisini! Düşünsün, 24 bin ton bomba Oslo'ya düşse, binlerce suçsuz sivil insan ölse? Haritayı ters çevirsin. Hayatında bir kere olsun, kendini Orta Doğu'da doğmuş bir çocuğun yerine koysun. Bazı müzik blog yazarları da onun gönderisini alıntılamış, haber yapmış. Bu artık anlamamak değil, anlamayı istememek!"



Barıştan yana olanların işinin zor olduğunu ifade eden Say, "Bu dünya kötü siyasetçilerin elinde bu hale geldi. İsviçre'de, Norveç'te konserlerimi iptal ettirerek istediklerini elde edemeyecekler. Zavallılık bu! Biz ne politikacıyız, ne asker. Müzisyeniz. İnsandan, barıştan, yaşamaktan ve özgürlükten yanayız." ifadelerine yer verdi.