Sanat dünyasından İsrail'in saldırılarına tepki
Sanat dünyasından ünlü isimler, İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye yönelik yoğun saldırılarına tepki gösterdi. DDünyaca ünlü isimler arasında Angelina Jolie, model Bella Hadid'in babası ve rapçi Macklemore gibi isimler bulunuyor.
Türkiye'den ve dünyadan pek çok sanatçı, Gazze Şeridi'ndeki sivil vatandaşların evlerini hedef alarak, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce sivil Filistinlinin ölümüne neden olan saldırılara ilişkin sosyal medya hesaplarında paylaşımlar yaptı.
Yusuf İslam, Angelina Jolie, Sami Yusuf, rapçi Macklemore, Filistinli yönetmen kardeşler Arab ve Tarzan Nasser, Filistinli şarkıcı Nai Barghouti, komedyen Bassem Youssef, Tunuslu şarkıcı Emel Mathlouthi, dünyaca ünlü model Bella Hadid'in babası, tasarım sanatçısı Mohamed Hadid, Mısırlı şarkıcı ve oyuncu Tamer Hosny ve Mısırlı aktör Ahmed Helmy Filistin halkına destek verdi.