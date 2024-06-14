Sanata Bi Yer platformunun yeni sergisi "Göz Teması" açılıyor

Sanata Bi yer platformunun yeni sergisi “Göz Teması” Büyükdere35 iş birliğiyle kapılarını açıyor. Sergi, 28 Temmuz’a kadar ziyarete açık olacak.

Sanata Bi Yer platformunun yeni sergisi "Göz Teması" açılıyor - 1

Doğuş Grubu’nun “Doğuş’tan İyi Bir Gelecek” vizyonuyla 2015 yılından bu yana sanatla uğraşan öğrencilere destek olmak üzere yürüttüğü “Sanata Bi Yer” platformu genç sanatçıları “erişilebilir sanat” felsefesiyle sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor.

Sanata Bi Yer, farklı disiplinlerden çağdaş sanatçıların sergilerine, çeşitli konulardaki seminerlere ve sanatçı atölye çalışmalarına ev sahipliği yapan Büyükdere35 iş birliğinde yeni sergisinin kapılarını sanatseverlere açıyor. ​

N-LIFE HABERLERİ

Sanata Bi Yer platformunun yeni sergisi "Göz Teması" açılıyor - 2

Sanata Bi Yer platformunun genç üyesi İrem Yüksekbilgili’nin hayvan haklarına yönelik farkındalık yaratmayı hedefleyen “Göz Teması” isimli 1wall sergisi 28 Temmuz’a kadar ziyarete açık olacak. Sergide, sanatçının çeşitli teknikler kullanarak bitkisel sabun, imitasyon deri ve suni yün ile oluşturduğu etkileyici 2 çalışması yer alacak.

Sanata Bi Yer platformunun yeni sergisi "Göz Teması" açılıyor - 3

2015 yılından bu yana "Sanata Bi Yer" platformu aracılığıyla genç sanatçılara eserlerini sergilemek için alan yaratan Doğuş Grubu, genç yeteneklerin eserlerini galeriler dışında da daha geniş kitlelere ulaştırarak onların sanat dünyasında yer edinmelerine olanak tanıyor. 

Sanata Bi Yer platformunun yeni sergisi "Göz Teması" açılıyor - 4

Platform, genç sanatçıların üretimlerini doğru yerde ve doğru kişilerle buluşturmayı amaçlıyor.

Sanata Bi Yer platformunun yeni sergisi "Göz Teması" açılıyor - 5

Üniversite öğrencilerine açık olan www.sanatabiyer.com platformu, 365 gün ziyaret edilebilen dijital sergi işleviyle öğrencilerin yaratıcı üretimlerini desteklemeyi hedefliyor.

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