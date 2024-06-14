Sanata Bi Yer platformunun yeni sergisi "Göz Teması" açılıyor

Doğuş Grubu’nun “Doğuş’tan İyi Bir Gelecek” vizyonuyla 2015 yılından bu yana sanatla uğraşan öğrencilere destek olmak üzere yürüttüğü “Sanata Bi Yer” platformu genç sanatçıları “erişilebilir sanat” felsefesiyle sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor.

Sanata Bi Yer, farklı disiplinlerden çağdaş sanatçıların sergilerine, çeşitli konulardaki seminerlere ve sanatçı atölye çalışmalarına ev sahipliği yapan Büyükdere35 iş birliğinde yeni sergisinin kapılarını sanatseverlere açıyor. ​