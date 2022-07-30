Sanatçı İlhan İrem'e veda

Yalnızca kendi yapıtlarını seslendirmeyi sürdüren, kendine özgü bir ekol oluşturan İrem, 1980'li yıllarda öykülerini besteleyerek kurguladığı uzun soluklu müzik yapıtlarıyla, senfonik rock tarzında çalışmalara yöneldi.



Sanatçının, hikayeleri, denemeleri, şiirlerinin yer aldığı yedi kitabı yayımlandı.



Soyut resim çalışmaları da yapan sanatçı, Bursa, Ankara, Antalya, Kuşadası, Dikili, İstanbul, Gölcük ve İzmir'de kişisel resim sergileri açtı. Birçok ödül alan ve 7 altın plak kazanan sanatçı, hayranları tarafından "çağdaş bir ozan" olarak görülüyordu."