Sanatçı Nick Cave'in oğlu Jethro Lazenby hayatını kaybetti

Haberler - ntv.com.tr | 10.05.2022 - 10:14 - Son Güncelleme : 10.05.2022 - 10:20

Bad Seeds grubunun solisti ünlü müzisyen Nick Cave'in oğlu Jethro Lazenby hayatını kaybetti. Cave'in diğer oğlu 7 yıl önce bir kazada hayatını kaybetmişti.

Sanatçı Nick Cave'in oğlu Jethro Lazenby hayatını kaybetti - 1

Dünyaca ünlü Bad Seeds grubunun solisti Avusturalyalı şarkıcı Nick Cave'in oğlu Jethro Lazenby yaşamını yitirdi. 31 yaşında hayatını kaybeden Lazenby’ye şizofren teşhisi konulduğu belirtildi.

Sanatçı Nick Cave'in oğlu Jethro Lazenby hayatını kaybetti - 2

ANNESİNE SALDIRDI

Melbourne’de yaşayan Lazenby’nin bazı mental sorunlar yaşadığı ve annesine saldırdığı için tutuklandığı açıklandı. Ölmeden iki gün önce kefaletle serbest bırakılan Lazenby’nin annesini yaraladığı ortaya çıkmıştı.

Sanatçı Nick Cave'in oğlu Jethro Lazenby hayatını kaybetti - 3

MODELLİK YAPIYORDU

Oğlu’nun ölümü haberini paylaşan 64 yaşındaki şarkıcı, “Büyük bir üzüntüyle oğlum Jethro’nun öldüğünü doğruluyorum” ifadelerini kullandı.

31 yaşındaki Lazenby, modellik, oyunculuk ve fotoğrafçılık yapıyordu. Genç model, Versace ve Balenciaga gibi markaların podyumunda yürüdü.

Sanatçı Nick Cave'in oğlu Jethro Lazenby hayatını kaybetti - 4

DİĞER OĞLUNU DA KAYBETTİ

Cave’in 15 yaşındaki oğlu Arthur Cave, 2015 yılında Brighton’da bir uçurum kazasında hayatını kaybetmişti.

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