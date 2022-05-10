Sanatçı Nick Cave'in oğlu Jethro Lazenby hayatını kaybetti

ANNESİNE SALDIRDI

Melbourne’de yaşayan Lazenby’nin bazı mental sorunlar yaşadığı ve annesine saldırdığı için tutuklandığı açıklandı. Ölmeden iki gün önce kefaletle serbest bırakılan Lazenby’nin annesini yaraladığı ortaya çıkmıştı.