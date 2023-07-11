Sanatçı Özkan Uğur'a veda! Özkan Uğur için AKM'de tören düzenleniyor

Daha önce üç kez lenf kanserini yenen ancak geçtiğimiz aylarda tekrar kansere yakalanan ve Üsküdar’da özel bir hastanede yoğun bakımda tedavi gören sanatçı Özkan Uğur, 8 Temmuz Cumartesi günü 69 yaşında hayatını kaybetti.

Özkan Uğur'un cenazesi Karacaahmet Gasilhanesi'nden alınarak Atatürk Kültür Merkezi'ne (AKM) götürüldü. AKM'de Uğur için tören düzenlendi.

Törene, Uğur'un ailesi ile birlikte Mazhar Alanson, Fuat Güner, Cem Yılmaz, Zafer Algöz başta olmak üzere pek çok sanatçı katıldı. Duygusal veda töreninde gözyaşları sel oldu.