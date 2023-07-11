Sanatçı Özkan Uğur'a veda! Özkan Uğur son yolculuğuna uğurlanıyor

Daha önce üç kez lenf kanserini yenen ancak geçtiğimiz aylarda tekrar kansere yakalanan ve Üsküdar’da özel bir hastanede yoğun bakımda tedavi gören sanatçı Özkan Uğur, 8 Temmuz Cumartesi günü 69 yaşında hayatını kaybetti.

MFÖ grubunun üyelerinden usta sanatçı Özkan Uğur son yolculuğuna uğurlanıyor. Usta isim için Atatürk Kültür Merkezi'nde bir cenaze töreni düzenlendi. Tören başlamadan önce Uğur'un tabutu sahneye getirildi. Usta ismin sanat hayatı boyuncu yol arkadaşı olan gitarı da tabutunun yanına konuldu. Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mazhar Alanson, Fuat Güner, Cem Yılmaz, Zafer Algöz, Yılmaz Erdoğan, Ozan Güven ve çok sayıda sanatçı katıldı. Törende Özkan Uğur'la ilgili bir film de gösterildi. Salonda sanatçıların gözyaşlarını tutamadıkları görüldü.