Sanatçı Özkan Uğur'a veda! Özkan Uğur son yolculuğuna uğurlanıyor

Törende Özkan Uğur'un eşi Aysun Arslan ile oğlu Alişan da konuşma yaptı.

Alişan Uğur, "Özkan Uğur, annemin 41 yıllık aşkı, benim sevgili babamdı. O bizim üç kişilik çekirdek ailemizin temeliydi. Kelimelerle ifade edilemeyecek kadar çok sevdik birbirimizi. Ama şimdi görüyoruz ki o her yaşta, her görüşte insanın kat be kat sevgilisiymiş. Babam tüm çevresine bonkörce saçtığı neşesi, naifliği ile hafızalara kazandı. Benim babam adeta bu dünyaya sanatçı olsun diye ışınlanmış bir ruhtu. Hayatını hastalığına rağmen doyasıya yaşadı. Hastalığının en zor zamanlarında bile yüzünden gülümsemesi eksik olmadı. Artık onun gitar çalışını, sabah sesini açmak için yaptığı Özkan'ca egzersizlerini, kahkahalarını, esprilerini ve eleştirilerini duyamayacak, ona dokunamayacak olmak çok acı verici. Babam hakkında di'li geçmiş zamanda konuştuğumuza inanamıyorum, kabullenmek çok zor. Zaman bizim için durdu, boşlukta süzülüyoruz adeta. Hoşçakal canımın içi" ifadelerini kullandı.