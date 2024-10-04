Sanatın beyindeki etkisi: Gerçek ve yapay arasında 10 kat fark var!

İNCİ KÜPELİ KIZ

Araştırmalar Barok ressam Jan Vermeer'in İnci Küpeli Kız tablosunun "sürekli dikkat döngüsü" diye tanımladıkları bir etkiye yol açtığını da belirtiyor.

Nörobilimciler, tablodaki kızın ön plana çıkarılan gözü, çenesi ve küpesi arasında bir üçgen oluştuğuna işaret ediyor.

Ziyaretçilerin gözlerinin sürekli bu üçgene takıldığını belirten Munnik, bundan ötürü İnci Küpeli Kız'a daha uzun süre bakıldığını söylüyor.