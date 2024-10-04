Sanatın beyindeki etkisi: Gerçek ve yapay arasında 10 kat fark var!
Hollanda'da yapılan yeni bir araştırma, müzelerdeki gerçek sanat eserlerinin beyin aktivitelerini yeniden basımlarından on kat daha fazla artırdığını ortaya koydu. Bilim insanları, göz izleme ve MRI taramalarıyla gerçekleştirdikleri bu çarpıcı çalışmanın, sanatın zihinsel gelişim üzerindeki derin etkilerini gözler önüne serdiğini söyledi.
Hollanda'daki bilim insanları, müzelerdeki gerçek sanat eserlerinin beyin aktivitelerini, reprodüksiyonlara oranla 10 kat daha fazla artırdığını ortaya koydu.
*Reprodüksiyon bir sanat eserinin aslına uygun kopyasıdır.