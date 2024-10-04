Sanatın beyindeki etkisi: Gerçek ve yapay arasında 10 kat fark var!

Hollanda'da yapılan yeni bir araştırma, müzelerdeki gerçek sanat eserlerinin beyin aktivitelerini yeniden basımlarından on kat daha fazla artırdığını ortaya koydu. Bilim insanları, göz izleme ve MRI taramalarıyla gerçekleştirdikleri bu çarpıcı çalışmanın, sanatın zihinsel gelişim üzerindeki derin etkilerini gözler önüne serdiğini söyledi.

Sanatın beyindeki etkisi: Gerçek ve yapay arasında 10 kat fark var! - 1

Hollanda'daki bilim insanları, müzelerdeki gerçek sanat eserlerinin beyin aktivitelerini, reprodüksiyonlara oranla 10 kat daha fazla artırdığını ortaya koydu. 

*Reprodüksiyon bir sanat eserinin aslına uygun kopyasıdır.

N-LIFE HABERLERİ

Sanatın beyindeki etkisi: Gerçek ve yapay arasında 10 kat fark var! - 2

Lahey'deki Mauritshuis Müzesi'nin yaptığı çalışmada, orijinal eserleri ve reprodüksiyonlarını inceleyen 20 katılımcının beyin aktiviteleri gözlemlendi.

Sanatın beyindeki etkisi: Gerçek ve yapay arasında 10 kat fark var! - 3

Araştırmada, gerçek eserler ile posterlerin beyindeki aktiviteleri arasında belirgin bir fark olduğu ortaya çıktı. 

Orijinal eserleri inceleyenlerin beynindeki aktivitenin, reprodüksiyonları inceleyenlerinkine kıyasla 10 kat daha fazla olduğu belirlendi. 

Sanatın beyindeki etkisi: Gerçek ve yapay arasında 10 kat fark var! - 4

"DAHA FAZLA ZİHİNSEL BAĞLANTI KURUYORLAR"

Mauritshuis direktörü Martine Gosselink, "Bu,muazzam bir fark," dedi. Gosselink, insanların gerçek sanat eserleri karşısında daha zengin zihinsel bağlantılar kurduğunu vurguladı.

Çalışma, Neurensics araştırma enstitüsünden Martin de Munnik tarafından yürütüldü.

Sanatın beyindeki etkisi: Gerçek ve yapay arasında 10 kat fark var! - 5

Gönüllülere, elektroensefalogram (EEG) beyin tarayıcısı ve göz izleme cihazları bağlandı. Gerçek eserlerin ve reprodüksiyonların etkileri, Amsterdam Üniversitesi'ndeki fonksiyonel MRI tarama cihazıyla da incelendi.

Sanatın beyindeki etkisi: Gerçek ve yapay arasında 10 kat fark var! - 6

Araştırma, gerçek sanat eserlerinin beynin bilinç, öz-yansıtma ve anılarla ilgili bölgesinde güçlü pozitif tepkiler yarattığını gösterdi.

Örneğin Hollandalı ressam Gerrit van Honthorst'un Viyolonist tablosunun orijinaline bakanlarda 1 üzerinden 0,41'lik olumlu bir uyaran çıkarken, aynı eserin posterine bakıldığında bu değer 0,05'e geriledi. 

Sanatın beyindeki etkisi: Gerçek ve yapay arasında 10 kat fark var! - 7

İNCİ KÜPELİ KIZ

Araştırmalar Barok ressam Jan Vermeer'in İnci Küpeli Kız tablosunun "sürekli dikkat döngüsü" diye tanımladıkları bir etkiye yol açtığını da belirtiyor.

Nörobilimciler, tablodaki kızın ön plana çıkarılan gözü, çenesi ve küpesi arasında bir üçgen oluştuğuna işaret ediyor.

Ziyaretçilerin gözlerinin sürekli bu üçgene takıldığını belirten Munnik, bundan ötürü İnci Küpeli Kız'a daha uzun süre bakıldığını söylüyor.

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