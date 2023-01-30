Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi ziyaretçilerini 12 bin yıl öncesine götürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2015'te ziyarete açılan ve 30 bini kapalı olmak üzere 60 bin metrekarelik alana sahip müzede, neolitik döneme ışık tutan ve "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe ile Karahantepe gibi kentin birçok noktasında devam eden kazılarda çıkan eserler sergileniyor.