Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi ziyaretçilerini 12 bin yıl öncesine götürüyor

İnsanlık tarihine ışık tutan eşsiz eserlerin yer aldığı Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi, 2022 yılında yaklaşık 300 bin kişiyi ağırlayarak, açıldığından beri en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2015'te ziyarete açılan ve 30 bini kapalı olmak üzere 60 bin metrekarelik alana sahip müzede, neolitik döneme ışık tutan ve "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe ile Karahantepe gibi kentin birçok noktasında devam eden kazılarda çıkan eserler sergileniyor.
Ziyaretçiler, yüzlerce insan ve hayvan figürünün işlendiği taşlar, mezarlıklar ve kitabelerin bulunduğu Arkeoloji Müzesi ziyaretçilerine, milattan önce 9 bin 500'lü yıllara tarihlenen ve "dünyanın gerçek boyutta yontulmuş ilk eseri" olarak bilinen 180 santimetre boyundaki "Balıklıgöl heykeli"ni de görme imkanı sağlıyor.
Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Müdürü Celal Uludağ, AA muhabirine, temeli 2012 yılında atılan müzenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2015'te ziyarete açıldığını söyledi.
Müzedeki eserlerin kronolojik düzende, ait oldukları döneme ilişkin görsel canlandırmalarla ziyaretçilerine adeta "o dönemde yaşıyormuş hissi"ni uyandırdığını anlatan Uludağ "Müzemizde yaklaşık 200 bin eser bulunmaktadır. Bu eserlerden en önemlilerinden yaklaşık 10 bini sergilenmektedir. Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi çağdaş müzeciliğin dünyadaki en iyi örneklerinden biridir" dedi.
Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nin içerisinde yer alan eserlerle ziyaretçilerin ilgisini çektiğini belirten Uludağ, her geçen gün ziyaretçi sayısında artış yaşandığını belirtti.
Şanlıurfa'nın "2023 İslam Dünyası Turizm Başkenti" olarak ilan edilmesinin etkilerinin olacağını dile getiren Uludağ, "2019 yılının 'Göbeklitepe Yılı' ilan edilmesiyle birlikte Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi, 2019 yılında 250 bin ziyaretçiyi ağırladı. Ardından pandemiden dolayı ziyaretçi sayısında düşüş yaşansa da 2021 yılında müzemiz 200 bin kişiyi ağırlamıştır. 2022 yılında müzemiz ziyaretçi rekorunu kırarak 300 bin ziyaretçi rakamına ulaşmıştır" dedi.