Sanskrit dilinin 2 bin 500 yıllık problemi çözüldü

Milattan önce 5. yüzyıldan beri akademisyenlerin kafasını karıştıran Sanskrit dilindeki bir dil bilgisi problemi, Cambridge Üniversitesi'ndeki bir doktora öğrencisi tarafından çözüldü.

Sanskrit dilinin 2 bin 500 yıllık problemi çözüldü - 1

Cambridge Üniversitesi'nde bir doktora öğrencisi Sanskrit dilindeki 2 bin 500 yıllık problemi çözdü.

Sanskrit dilinin 2 bin 500 yıllık problemi çözüldü - 2

BBC’nin haberine göre, 27 yaşındaki Rishi Rajpopat, yaklaşık 2 bin 500 yıl önce yaşamış antik Sanskrit dilinin ustası Panini'nin öğrettiği bir dil bilgisi kuralını çözdü.

Sanskrit dilinin 2 bin 500 yıllık problemi çözüldü - 3

Panini’nin "Astadhyayi" olarak bilinen dil bilgisi kuralı, birden fazla kere uygulandığında çakışmalara sebep oluyordu.

Sanskrit dilinin 2 bin 500 yıllık problemi çözüldü - 4

Bu kuralın nasıl kullanılması gerektiğine dair Panini'nin bir başka kuralının bilim insanları tarafından dil bilgisi açısından yanlış sonuçlara yol açan geleneksel yorumlamasını reddeden Rajpopat, kurala başka bir yorumlama getirdi.

Sanskrit dilinin 2 bin 500 yıllık problemi çözüldü - 5

Bu yorumu kullanan Rajpopat, Panini'nin kuralının neredeyse hiçbir istisna olmaksızın dil bilgisi açısından doğru sözcükler ürettiğini gördü.

Sanskrit dilinin 2 bin 500 yıllık problemi çözüldü - 6

25 BİN KİŞİ TARAFINDAN KONUŞULUYOR 

Rajpopat, "Umarım bu keşif Hindistan'daki öğrencilere güven, gurur ve onların da büyük şeyler başarabilecekleri umudunu aşılar" dedi.

Sanskrit dilinin 2 bin 500 yıllık problemi çözüldü - 7

Cambridge’den Sanskritçe profesörü Vincenzo Vergiani şunları söyledi:

"Yüzyıllardır akademisyenlerin kafasını karıştıran bir soruna olağanüstü zarif bir çözüm buldu. Bu keşif, dile olan ilginin arttığı bir zamanda Sanskritçe çalışmalarında devrim yaratacak"

Sanskrit dilinin 2 bin 500 yıllık problemi çözüldü - 8

"Astadhyayi" kuralı, bir kelimenin tabanını ve sonekini dil bilgisi açısından doğru kelimelere ve cümlelere çeviren bir algoritma sistemine dayanıyor.

Sanskrit dilinin 2 bin 500 yıllık problemi çözüldü - 9

Üniversiteden yapılan açıklamada, Sanskritçenin Hindistan'da yalnızca yaklaşık 25 bin kişi tarafından konuşulduğu bildirildi.

Hinduizm'in kutsal dili olan Sanskritçe yaygın olarak konuşulmasa da yüzyıllar boyunca Hindistan'ın bilim, felsefe ve edebiyatında kullanıldı.

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