Sanskrit dilinin 2 bin 500 yıllık problemi çözüldü

Üniversiteden yapılan açıklamada, Sanskritçenin Hindistan'da yalnızca yaklaşık 25 bin kişi tarafından konuşulduğu bildirildi.



Hinduizm'in kutsal dili olan Sanskritçe yaygın olarak konuşulmasa da yüzyıllar boyunca Hindistan'ın bilim, felsefe ve edebiyatında kullanıldı.