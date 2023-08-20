Şapinuva'daki arkeolojik kazıda Hititlerin beslenme alışkanlıkları araştırılıyor
Çorum'daki Şapinuva Ören Yeri'nde 1990 yılında başlayan arkeolojik kazılar kapsamında 5 yıldır evcil ve yabani hayvanların kemikleri incelenerek Hititlerin beslenme alışkanlıkları araştırılıyor.
Çorum'daki Şapinuva Ören Yeri'nde 1990 yılında başlayan arkeolojik kazılar kapsamında 5 yıldır evcil ve yabani hayvanların kemikleri incelenerek Hititlerin beslenme alışkanlıkları araştırılıyor.
Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümünden Doktor Öğretim Üyesi Önder İpek başkanlığında, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı finansal desteğiyle devam eden kazılarda farklı üniversitelerden akademisyenler, binlerce yıllık geçmişe sahip alanda tarihin izini sürüyor.
İpek, farklı alanlarda uzmanlaşmış kişilerden oluşan ekiple Hitit medeniyetini tüm yönleriyle anlamaya çalıştıklarını söyledi.