Sarah Jessica Parker Met Gala'ya neden katılmadığını açıkladı
And Just Like That dizisinin yıldızı Sarah Jessica Parker, 2025 Met Gala’ya neden katılmadığını açıkladı.
60 yaşındaki oyuncu, Entertainment Tonight’a verdiği röportajda ''Çalışmam gerekiyor'' açıklamasında bulundu. Parker, sözlerine ''Görülecek çok şey var. Herkesin temayı nasıl yorumladığını ve bu görev için ne tür bir hazırlık yaptığını merak ediyorum'' şeklinde devam etti.
Bu yılki Met Gala, Superfine: Tailoring Black Style temasıyla gerçekleşti.