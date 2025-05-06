Sarah Jessica Parker Met Gala'ya neden katılmadığını açıkladı

60 yaşındaki oyuncu, Entertainment Tonight’a verdiği röportajda ''Çalışmam gerekiyor'' açıklamasında bulundu. Parker, sözlerine ''Görülecek çok şey var. Herkesin temayı nasıl yorumladığını ve bu görev için ne tür bir hazırlık yaptığını merak ediyorum'' şeklinde devam etti.

Bu yılki Met Gala, Superfine: Tailoring Black Style temasıyla gerçekleşti.