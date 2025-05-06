Sarah Jessica Parker Met Gala'ya neden katılmadığını açıkladı

And Just Like That dizisinin yıldızı Sarah Jessica Parker, 2025 Met Gala’ya neden katılmadığını açıkladı.

Sarah Jessica Parker Met Gala'ya neden katılmadığını açıkladı - 1

60 yaşındaki oyuncu, Entertainment Tonight’a verdiği röportajda ''Çalışmam gerekiyor'' açıklamasında bulundu. Parker, sözlerine ''Görülecek çok şey var. Herkesin temayı nasıl yorumladığını ve bu görev için ne tür bir hazırlık yaptığını merak ediyorum'' şeklinde devam etti.

Bu yılki Met Gala, Superfine: Tailoring Black Style temasıyla gerçekleşti. 

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Sarah Jessica Parker Met Gala'ya neden katılmadığını açıkladı - 2

Her ne kadar bu yıl etkinliğe katılamamış olsa da, ünlü oyuncu Met Gala tarihine damga vuran isimlerden biri.

Sarah Jessica Parker Met Gala'ya neden katılmadığını açıkladı - 3

2024 yılındaki Sleeping Beauties: Reawakening Fashion temasına Richard Quinn imzalı bir elbiseyle katılan yıldız isim, yakın arkadaşı Andy Cohen ile kameralar karşısına geçmişti.

Sarah Jessica Parker Met Gala'ya neden katılmadığını açıkladı - 4

Parker, Vogue’a verdiği röportajda, o gece giydiği kıyafetle ilgili olarak, ''Kendi rahatınız ikinci planda kalıyor. Öncelik, doğru şekilde görünmek'' itirafında bulunmuştu.

Sarah Jessica Parker Met Gala'ya neden katılmadığını açıkladı - 5

Sex and The City dizisinin yıldızı, Met Gala’ya ilk kez 1995 yılında ikinci el siyah kadife bir elbiseyle katıldı.

Sarah Jessica Parker Met Gala'ya neden katılmadığını açıkladı - 6

2014’te ise Bradley Cooper, Oscar de la Renta, Lizzie ve Jonathan Tisch ile birlikte Charles James: Beyond Fashion temalı gecede eş başkanlık görevini üstlenmişti.

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