Şarkıcı Katy Perry uzaya çıkan 6 kadın arasında | Astronot gibi eğitim aldılar

Şarkıcı, sosyal medya hesabında eğitimlerden paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

"Uzay eğitimindeyim ve sindirilecek çok şey var. Neredeyse günü bitirdik ve bize kapsülü gösterdiler ve başka bir kapsülde simülasyonlar gerçekleştiriyoruz. Kapsülün adı Tortoise (kaplumbağa)" diyen Perry daha önce yaptığı açıklamalarda "Bana uzaya giden ilk kadın mürettebatın bir parçası olacağımı söyleseydiniz, size inanırdım... Çocukken hayal gücümün erişemediği hiçbir şey yoktu" ifadelerini kullanmıştı.