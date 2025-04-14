Şarkıcı Katy Perry uzaya çıkan 6 kadın arasında | Astronot gibi eğitim aldılar
Katy Perry'nin de aralarında bulunduğu ünlü isimler, Amazon kurucusu Jeff Bezos'un roket şirketinin gerçekleştirdiği yolculuk sayesinde uzayın sınırına kadar gitme şansı elde edecek. 6 kişiden oluşan mürettabat "New Shepard" adlı roketle 10 dakikalık bir uçuş gerçekleştirecek.
6 KİŞİLİK MÜRETTEBAT
"California Gurls", "Dark Horse" ve "Roar" gibi şarkılarla tanınan ünlü şarkıcı Katy Perry uzaya gidiyor.
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un sahibi olduğu havacılık ve uzay şirketi Blue Origin tarafından planlanan yolculukta Aisha Bowe, Amanda Nguyễn, Gayle King, Kerianne Flynn ve Lauren Sánchez gibi isimler yer alıyor.