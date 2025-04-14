Şarkıcı Katy Perry uzaya çıkan 6 kadın arasında | Astronot gibi eğitim aldılar

Katy Perry'nin de aralarında bulunduğu ünlü isimler, Amazon kurucusu Jeff Bezos'un roket şirketinin gerçekleştirdiği yolculuk sayesinde uzayın sınırına kadar gitme şansı elde edecek. 6 kişiden oluşan mürettabat "New Shepard" adlı roketle 10 dakikalık bir uçuş gerçekleştirecek.

Şarkıcı Katy Perry uzaya çıkan 6 kadın arasında | Astronot gibi eğitim aldılar - 1

6 KİŞİLİK MÜRETTEBAT

"California Gurls", "Dark Horse" ve "Roar" gibi şarkılarla tanınan ünlü şarkıcı Katy Perry uzaya gidiyor.

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un sahibi olduğu havacılık ve uzay şirketi Blue Origin tarafından planlanan yolculukta Aisha Bowe, Amanda Nguyễn, Gayle King, Kerianne Flynn ve Lauren Sánchez gibi isimler yer alıyor.

N-LIFE HABERLERİ

Şarkıcı Katy Perry uzaya çıkan 6 kadın arasında | Astronot gibi eğitim aldılar - 2

10 DAKİKA SÜRECEK

NS-31 misyonu kapsamında yapılacak ve yaklaşık 10 dakika sürecek uzay yolculuğu bugün gerçekleşecek. Uzay uçuşu, "New Shepard" adlı roketle gerçekleşecek.

Uzay aracı, yeryüzüne geri dönmeden önce yaklaşık 4 dakika boyunca boşlukta uçacak ve tüm yolculuk 10 dakikadan biraz fazla sürebilir. 

Gökyüzüne doğru yaklaşık 100 kilometre yolculuk yapacak olan ve Karman Hattı'nın biraz üstüne çıkacak olan New Shepard adlı roket, ses hızının 3 katından daha fazla bir hıza ulaşacak.

Blue Origin şirketi, uzay turizmi kapsamında 2021'den bu yana 10 dakika süren ücretli uçuşlar gerçekleştiriyor.

Şarkıcı Katy Perry uzaya çıkan 6 kadın arasında | Astronot gibi eğitim aldılar - 3

60 YIL SONRA BİR İLK

60 yıldan daha uzun bir zaman sonra ilk kez yalnızca kadınlardan oluşan bir mürettebat bir uzay görevine katılacak.

Son olarak 1963 yılında Rus asıllı astronot Valentina Tereshkova uzaya çıkmıştı.

Şarkıcı Katy Perry uzaya çıkan 6 kadın arasında | Astronot gibi eğitim aldılar - 4

ASTRONOT GİBİ EĞİTİM ALDILAR

Tamamı kadınlardan oluşan 6 kişilik mürettebat son hazırlıklarını yaptı. BlueOrigin tarafından yapılan paylaşımda ünlü isimlerin astronot dersleri aldığı öğrenildi.

AP'ye açıklamalarda da bulunan Amerikalı şarkıcı Katy Perry “Her gün kendime 'Cesursun, yüreklisin, gelecek nesil için çok farklı insana ilham vermek için bunu yapıyorsunuz, özellikle de genç kızlara' diyorum." dedi.

Foto: Blue Origin Instagram

Şarkıcı Katy Perry uzaya çıkan 6 kadın arasında | Astronot gibi eğitim aldılar - 5

Şarkıcı, sosyal medya hesabında eğitimlerden paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

"Uzay eğitimindeyim ve sindirilecek çok şey var. Neredeyse günü bitirdik ve bize kapsülü gösterdiler ve başka bir kapsülde simülasyonlar gerçekleştiriyoruz. Kapsülün adı Tortoise (kaplumbağa)" diyen Perry daha önce yaptığı açıklamalarda "Bana uzaya giden ilk kadın mürettebatın bir parçası olacağımı söyleseydiniz, size inanırdım... Çocukken hayal gücümün erişemediği hiçbir şey yoktu" ifadelerini kullanmıştı.

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