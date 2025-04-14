Şarkıcı Katy Perry uzaya çıktı: Tamamı kadınlardan oluşan mürettebatın uzay yolculuğu

Amerikalı şarkıcı Katy Perry'nin de aralarında bulunduğu ünlü isimler, Amazon kurucusu Jeff Bezos'un roket şirketi ile uzaya çıktı. New Shepard adlı roketle Teksas'tan yapılan yolculuk 10 dakika sürdü.

Şarkıcı Katy Perry uzaya çıktı: Tamamı kadınlardan oluşan mürettebatın uzay yolculuğu - 1

6 KİŞİLİK MÜRETTEBAT

"California Gurls", "Dark Horse" ve "Roar" gibi şarkılarla tanınan ünlü şarkıcı Katy Perry uzaya çıktı.

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un sahibi olduğu havacılık ve uzay şirketi Blue Origin tarafından planlanan yolculukta Aisha Bowe, Amanda Nguyễn, Gayle King, Kerianne Flynn ve Lauren Sánchez gibi isimler yer alıyor.

N-LIFE HABERLERİ

Şarkıcı Katy Perry uzaya çıktı: Tamamı kadınlardan oluşan mürettebatın uzay yolculuğu - 2

10 DAKİKA SÜRDÜ

NS-31 misyonu kapsamında yapılan ve "New Shepard" adlı roketle  yapılan yolculuk 10 dakika sürdü.

Şarkıcı Katy Perry uzaya çıktı: Tamamı kadınlardan oluşan mürettebatın uzay yolculuğu - 3

Blue Origin'e ait New Shephard uzay aracı fırlatıldıktan 2 dakika 40 saniye sonra, 6 kadın mürettebatı taşıyan kapsül uzay aracından ayrıldı. Bundan yaklaşık 1 dakika sonra kapsül Karman Hattı'nı geçerek uzaya çıktı.

Bu esnada astronot ünvanını kazanan 6 kişilik mürettebat yaklaşık 4 dakika mikroyerçekimi ya da bir başka deyişle ağırlıksızlık yaşadı.

Uzay aracı, yeryüzüne geri dönmeden önce yaklaşık 4 dakika boyunca boşlukta uçtu. Mürettebatın kısa bir süreliğine yer çekimsiz ortamda koltuklarından ayrılıp serbestçe hareket edebildiği biliniyor.

Şarkıcı Katy Perry uzaya çıktı: Tamamı kadınlardan oluşan mürettebatın uzay yolculuğu - 4

Deniz seviyesinden 100 kilometre yükseklikte bulunan Karman Hattı Dünya atmosferi ve uzay arasındaki sınır olarak kabul ediliyor.

Bu sınırı geçen kişiler astronot olarak kabul ediliyor

Şarkıcı Katy Perry uzaya çıktı: Tamamı kadınlardan oluşan mürettebatın uzay yolculuğu - 5

Gökyüzüne doğru yaklaşık 100 kilometre yolculuk yapan ve uluslararası alanda uzay sınırı olarak kabul edilen Karman Hattı’nın ötesine geçen New Shepard adlı roket, ses hızının 3 katından daha fazla bir hıza ulaştı.

Blue Origin şirketi, uzay turizmi kapsamında 2021'den bu yana 10 dakika süren ücretli uçuşlar gerçekleştiriyor.

Şarkıcı Katy Perry uzaya çıktı: Tamamı kadınlardan oluşan mürettebatın uzay yolculuğu - 6

60 YIL SONRA BİR İLK

60 yıldan daha uzun bir zaman sonra ilk kez yalnızca kadınlardan oluşan bir mürettebat bir uzay görevine katıldı.

Son olarak 1963 yılında Rus asıllı astronot Valentina Tereshkova uzaya çıkmıştı.

Şarkıcı Katy Perry uzaya çıktı: Tamamı kadınlardan oluşan mürettebatın uzay yolculuğu - 7

ASTRONOT GİBİ EĞİTİM ALDILAR

Tamamı kadınlardan oluşan 6 kişilik mürettebat bu tarihe geçen uçuş için büyük bir hazırlık yaptı.

BlueOrigin tarafından yapılan paylaşımda ünlü isimlerin astronot dersleri aldığı öğrenildi.

AP'ye açıklamalarda da bulunan Amerikalı şarkıcı Katy Perry “Her gün kendime 'Cesursun, yüreklisin, gelecek nesil için çok farklı insana ilham vermek için bunu yapıyorsunuz, özellikle de genç kızlara' diyorum." dedi.

Foto: Blue Origin Instagram

Şarkıcı Katy Perry uzaya çıktı: Tamamı kadınlardan oluşan mürettebatın uzay yolculuğu - 8

Şarkıcı, sosyal medya hesabında eğitimlerden paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

"Uzay eğitimindeyim ve sindirilecek çok şey var. Neredeyse günü bitirdik ve bize kapsülü gösterdiler ve başka bir kapsülde simülasyonlar gerçekleştiriyoruz. Kapsülün adı Tortoise (kaplumbağa)" diyen Perry daha önce yaptığı açıklamalarda "Bana uzaya giden ilk kadın mürettebatın bir parçası olacağımı söyleseydiniz, size inanırdım... Çocukken hayal gücümün erişemediği hiçbir şey yoktu" ifadelerini kullanmıştı.

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