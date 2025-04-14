Şarkıcı Katy Perry uzaya çıktı: Tamamı kadınlardan oluşan mürettebatın uzay yolculuğu
Amerikalı şarkıcı Katy Perry'nin de aralarında bulunduğu ünlü isimler, Amazon kurucusu Jeff Bezos'un roket şirketi ile uzaya çıktı. New Shepard adlı roketle Teksas'tan yapılan yolculuk 10 dakika sürdü.
6 KİŞİLİK MÜRETTEBAT
"California Gurls", "Dark Horse" ve "Roar" gibi şarkılarla tanınan ünlü şarkıcı Katy Perry uzaya çıktı.
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un sahibi olduğu havacılık ve uzay şirketi Blue Origin tarafından planlanan yolculukta Aisha Bowe, Amanda Nguyễn, Gayle King, Kerianne Flynn ve Lauren Sánchez gibi isimler yer alıyor.