Şarkıcı Katy Perry'nin başı dertte: Yasaklı bölgede klip çekti
"California Gurls", "Dark Horse" ve "Roar" gibi şarkılarla tanınan ünlü şarkıcı Katy Perry, yeni şarkısına çektiği kliple gündeme geldi. Şarkıcının, ekolojik açıdan hassas kumullarda izinsiz bir şekilde klip çektiği açıklandı.
Amerikalı şarkıcı Katy Perry uzun bir aradan sonra "143" adlı albümüyle müzik sektörüne geri dönüyor. Şarkıcı, albümünün çıkış şarkısı "Woman's World"ün ardından "Lifetimes" adlı şarkısına klip çekti.
İspanya'daki yetkililer, şarkıcı Perry'nin izinsiz bir şekilde Balear Adaları'ndaki ekolojik olarak hassas olan kumullarda bir müzik videosu çektiği iddiasıyla soruşturma başlattı.