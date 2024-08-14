Şarkıcı Katy Perry'nin başı dertte: Yasaklı bölgede klip çekti

"California Gurls", "Dark Horse" ve "Roar" gibi şarkılarla tanınan ünlü şarkıcı Katy Perry, yeni şarkısına çektiği kliple gündeme geldi. Şarkıcının, ekolojik açıdan hassas kumullarda izinsiz bir şekilde klip çektiği açıklandı.

Şarkıcı Katy Perry'nin başı dertte: Yasaklı bölgede klip çekti - 1

Amerikalı şarkıcı Katy Perry uzun bir aradan sonra "143" adlı albümüyle müzik sektörüne geri dönüyor. Şarkıcı, albümünün çıkış şarkısı "Woman's World"ün ardından "Lifetimes" adlı şarkısına klip çekti.

İspanya'daki yetkililer, şarkıcı Perry'nin izinsiz bir şekilde Balear Adaları'ndaki ekolojik olarak hassas olan kumullarda bir müzik videosu çektiği iddiasıyla soruşturma başlattı.

N-LIFE HABERLERİ

Şarkıcı Katy Perry'nin başı dertte: Yasaklı bölgede klip çekti - 2

"Lifetimes" adlı şarkının klibinde şarkıcı, Ibiza ve Formentera adalarındaki plajların tadını çıkarırken ve kulüplerde parti yaparken görülüyor.

Ancak S'Espalmador adasındaki korunan kumulların ortasında çekildiği düşünülen sahneler, endişe yarattı.

Şarkıcı Katy Perry'nin başı dertte: Yasaklı bölgede klip çekti - 3

Yapılan bir açıklamada, videodan sorumlu prodüksiyon şirketinin izin almadığı iddia edildi. Katy Perry ise konuyla ilgili henüz bir yorum yapmadı.

Şarkıcı Katy Perry'nin başı dertte: Yasaklı bölgede klip çekti - 4

İZİN ALINMADI

BBC'nin haberine göre, yetkililer, Katy Perry'nin "çevreye karşı" bir suç işlemediğini çünkü bölgede çekim yapılmasına izin verilebileceğini vurguladı. Ancak, Balear Adaları Çevre Dairesi ise videonun yapım şirketinin çekimden önce gerekli izni almadığını iddia etti.

Klibin çekilmesinin, plajda çevresel hasara neden olup olmadığını araştırılıyor.

Şarkıcı Katy Perry'nin başı dertte: Yasaklı bölgede klip çekti - 5

"BÜYÜK EKOLOJİK DEĞERE SAHİP"

S'Espalmador, Formentera'nın kuzeyinde bulunan ıssız bir ada ve 1980'den beri Ses Salines de Ibiza ve Formentera doğal parkının bir parçası. Kumulların "büyük ekolojik değere" sahip olduğu biliniyor.

Şarkıcını yeni albümü "143" 20 Eylül'de müzikseverlerle buluşacak.

DAHA FAZLA GÖSTER