Şarkıcı Katy Perry'nin başı dertte: Yasaklı bölgede klip çekti

"BÜYÜK EKOLOJİK DEĞERE SAHİP"

S'Espalmador, Formentera'nın kuzeyinde bulunan ıssız bir ada ve 1980'den beri Ses Salines de Ibiza ve Formentera doğal parkının bir parçası. Kumulların "büyük ekolojik değere" sahip olduğu biliniyor.

Şarkıcını yeni albümü "143" 20 Eylül'de müzikseverlerle buluşacak.