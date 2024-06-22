Şarkıcı Roger Waters Filistin’e destek için sahneye çıktı
Efsanevi rock grubu Pink Floyd'un kurucularından Roger Waters, Londra'da Filistin’e destek için sahneye çıktı.
Ünlü İngiliz rock grubu Pink Floyd’un vokalisti, basçısı ve kurucularından olan Roger Waters, Filistin’e destek için Londra’da düzenlenen özel bir etkinlikte sahne aldı.
Londra’daki Euston St. Pancras Kilisesi'nde düzenlenen etkinlilke Waters’ın yanı sıra Yusuf İslam (Cat Stevens) ve rapçi Lowkey (Kareem Dennis) de şarkılarını Filistin için söyledi.