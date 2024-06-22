Şarkıcı Roger Waters Filistin’e destek için sahneye çıktı

YUSUF İSLAM, GAZZELİ ÇOCUKLAR İÇİN "WİLD WORLD" ŞARKISINI SÖYLEDİ

Yusuf İslam da konuşmasında Gazzeli çocukların sesini duyurmak için sahnede olduğunu belirterek "Çünkü onlar en masum, en temiz olanlar ve bunu hak etmiyorlar. Kim masum bir canı öldürürse tüm insanlığı öldürmüş olur." dedi.

Gazze'de çocukların bir sonraki gün başına geleceklerden habersiz olduğunu söyleyen İslam, "Onlar için herhangi bir yarın olmayabilir. Savaş bölgesinin dışındaki çocukların aileleri de çocuklarına bu karanlık günlerde nasıl yardım edeceğini bilemez halde." diye konuştu.