Şarkıcı Roger Waters Filistin’e destek için sahneye çıktı

Waters, İngiltere siyasetinde yeni bir ahlaki yol göstericiye ihtiyaç duyduğuna vurgu yaparak "Hepimiz başta Filistinlilerin hakları olmak üzere insan haklarının savaşçısıyız. İnsanlık ruhunun varoluş savaşının askerleriyiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından Waters, "Wish you were here" şarkısı ile insanların bir araya gelmesini anlatan "Bar" şarkısını katılımcılarla birlikte seslendirdi.